Dirmstein – Einbruch in Einfamilienhaus

Dirmstein/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein weiterer Einbruch in Dirmstein wurde der Polizei am 13.12.25 bekannt: Demnach brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 08.12.25, bis Samstag, 13.12.25, in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße ein. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern im Bereich der Berliner Straße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.
Quelle
Polizeiinspektion Grünstadt
Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 11:06