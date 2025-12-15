Matthias Fehster, Stadtrat „Die Heidelberger“. Bildrechte: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion[/captionHeidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die aktuelle Studie von IW Consult bewertet 71 deutsche Großstädte anhand von über 50 Kriterien wie Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Lebensqualität, Wohnungsmarkt und Infrastruktur. Heidelberg zählt dabei zu den größten Gewinnern in Deutschland: Im Dynamikranking, das die Entwicklung der letzten fünf Jahre zeigt, kletterte die Stadt um beeindruckende 30 Plätze auf Rang 8.

Auch im neuen Infrastruktur-Index, der Bereiche wie Verkehr, Bildung, Digitalisierung, Forschung und Klimafreundlichkeit zusammenfasst, schneidet Heidelberg sehr gut ab. Mit 54 Punkten erreicht die Stadt Platz 9 und gehört damit zu den modernsten und zukunftsfähigsten Städten Deutschlands.

Zusätzlich bestätigt das Smart City Index des Bitkom aus dem Jahr 2025 die starke digitale Entwicklung: Mit 84,7 von 100 Punkten landet Heidelberg auf Platz 10, im Bereich digitale Verwaltung sogar auf Rang 3. Zudem erhielt die Stadt den Titel „Gigabitkommune“, was für besonders schnelles Internet steht.

All das zeigt: Heidelberg verbindet akademische und wirtschaftliche Stärke mit moderner Infrastruktur und einem klar positiven Entwicklungstrend. Dadurch ist die Stadt ein attraktiver Standort für Studierende, Arbeitnehmer und Familien – heute und in Zukunft.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 19:59