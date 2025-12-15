Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im nächsten Jahr rollen die Bagger an auf dem Stadtwerke Areal zwischen Kürfürstenanlage und Alter Eppelheimer Straße. Dort wird ein neues, attraktives Wohnquartier mit lebendigen Gewerbeflächen in der Erdgeschosszone entstehen. Was bestehen bleibt ist das Heizwerk der Stadtwerke und der Schornstein. Damit diese Elemente im neuen Wohnquartier keine reinen Fremdkörper sind, haben sich die Stadtwerke entschieden, urbane Kunstwerke daraus zu machen. Es konnten erfolgreich Fördergelder akquiriert werden und so konnten die Kunstwerke gemeinsam mit Metropolink umgesetzt werden.

Heute wurde – nach dem ersten großflächigen Mural an der Nordfassade des Heizwerks in 2023 und dem markanten „Bleistift“ in 2024 – der dritte und letzte Baustein eingeweiht: Das Künstler Kollektiv we.n.u. – bestehend aus Erik, Mo, GoGoPlata, and Friendly – hat die Ost‑, Süd- und Westfassade des Heizwerks mit eindrucksvollen Murals versehen und das Gesamtkonzept vervollständigt. Ergänzt werden die Murals durch eine innovative vertikale Begrünung an der Süd- und Westfassade.

Bis die ersten Bewohner im neuen Quartier einziehen, wird auch die Fassadenbegrünung in voller Blüte sein – so kann aus einem monumentale Heizwerk ein identitätsstiftendes Element eines Quartiers werden.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 19:48