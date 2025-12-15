Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, fand die Gemeinderatsitzung der Stadt Heidelberg um 16 Uhr im Großen Rathaussaal statt. Im Mittelpunkt der Debatten und Beschlüsse standen mehrere stadtpolitisch wichtige Themen. Ein zentraler Punkt war die Benennung der neuen Geh- und Radwegbrücke an der Gneisenaustraße zwischen Bergheim und der Bahnstadt, bei der sich der Gemeinderat für den Namen „Da-Vinci-Brücke“ entschied – eine Bezeichnung, die an den Universalgelehrten Leonardo da Vinci und seinen Einfluss auf Brückenbauentwürfe erinnert. Ein weiterer Punkt war die Aktualisierung des Klimawandel-Anpassungskonzepts, mit der sich der Gemeinderat erneut den Herausforderungen des Klimaschutzes und der urbanen Klimaresilienz widmete.

Auch haushaltswirtschaftliche Themen spielten eine Rolle: Die Prognose zum Verlauf der Haushaltswirtschaft 2025 wurde beraten, und Beschlüsse zur Anpassung der Gehwegreinigungsgebühren wurden gefasst, um den steigenden Kosten im Bereich der Stadtreinigung und Abfallwirtschaft gerecht zu werden. Ebenso wurde eine Erhöhung der Parkhausgebühren am Parkhaus Stadtbücherei beschlossen.

Die Sitzung zeigte einmal mehr, wie der Gemeinderat verschiedene Bereiche – von Infrastruktur und Mobilität über Umwelt und Klima bis hin zur kommunalen Finanzplanung – miteinander verknüpft, um die Entwicklung Heidelbergs aktiv mitzugestalten.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 19:53