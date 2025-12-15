Binau – Spektakulärer Unfall unter Alkoholeinwirkung

Binau/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung schätze ein 43-Jähriger am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, die Geschwindigkeit seines Volvos falsch ein und verunfallte beim Abbiegen von der Bundesstraße 37 auf die Neckarstraße. Zunächst fuhr der Mann auf eine Verkehrsinsel auf, hob dadurch ab und schanzte circa vier Meter durch die Luft. Anschließend fuhr er quer über die Neckarstraße und über eine angrenzende Böschung den Hang hinauf. Schließlich kam der Wagen auf einer Steinmauer auf dem Hang zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrzeugfront des Volvos hing über einer angrenzenden Garage. Durch auslaufende Betriebsstoffe entstand ebenfalls ein Schaden, der jedoch noch nicht beziffert werden kann. Die Feuerwehren Binau und Obrigheim waren im Einsatz. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025, 14:52