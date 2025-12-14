Wörth – Spritztour endet im Acker



Wörth am Rhein/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum Sonntag endete die Spritztour eines 15-jährigen Jugendlichen mit dem Auto der Eltern versehentlich im Acker in der Nähe von Wörth.

Wohin die Fahrt eigentlich hätte gehen sollen, ist nicht bekannt. Da bei dem Jugendlichen betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festzustellen waren, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Trotz der Leichtsinnigkeit wurde niemand verletzt.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 18:43