Weinheim – Sommertag wirft seine Stecken voraus



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Steckengruppen sollen Teilnahme und Bedarf an Stecken bis zum 18. Dezember anmelden

Der nächste Weinheimer Sommertagszug kommt so sicher wie Weihnachten.

Der Termin 2026 ist der Sonntag, 15. März – Laetare, wie immer. Auch an diesem Tag

werden Wagen und Fußgruppen durch die Stadt ziehen, vor allem Schulen und

Kindergärten beteiligen sich gerne mit Sommertagsstecken, die sie vorher schmücken.

Wie in jedem Jahr benötigt das Kulturbüro zur besseren Planung diese Anmeldungen sehr

früh, weil die Stecken wieder von Thomas Neitzel im wahrsten Sinne des Wortes

gebündelt angenommen werden.

Die Anmeldung der Steckengruppen ist entsprechend

mit der Anzahl der Stecken verknüpft, die benötigt werden. Diese Anmeldung muss bis

zum 18. Dezember abgegeben werden, alle Formulare sind auf der Homepage der Stadt

hinterlegt unter www.weinheim.de/sommertagszug. Die Anmeldung ist dann per Mail

möglich an sommertagszug@weinheim.de

Außerdem werden wie jedes Jahr Sommertagszugstecken benötigt, also mindestens 1.10

Meter lange Weiden- oder Haselnuss-Holzruten. Jetzt im vegetationsfreien Winter sind sie

in den Gärten gut zu ernten. Sommertagszugexperte Thomas Neitzel nimmt sie im neuen

Jahr entgegen und verteilt sie dann an die Schulklassen, wo sie zum Sommertagszug

entsprechend geschmückt werden. Wer Stecken abgeben will, kann das unter

thomas.neitzel@freenet.de anmelden oder die Gehölze am Lieferanteneingang der

Weinheimer Stadthalle ablegen. Oder auch die Mailadresse sommertag@weinheim.de

benutzen.

Die Anmeldefrist für alle weiteren Gruppen endet dann Freitag, 13. Februar 2026

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 18:51