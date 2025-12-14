St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Bundesautobahn 6 ist es am Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Polizei und Rettungsdienst sind derzeit im Einsatz.

Nach ersten Informationen waren zwei Pkw an dem Unfall beteiligt. Eines der Fahrzeuge wurde dabei gegen die Betonleitwand gedrückt. Eine Person zog sich nach aktuellem Stand vermutlich leichte Verletzungen zu.

Wegen der Unfallaufnahme sind der linke sowie der mittlere Fahrstreifen aktuell gesperrt. Der Verkehr wird über den rechten Fahrstreifen sowie den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Weitere Informationen folgen in einer Nachberichterstattung der MRN-News.

Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 21:19