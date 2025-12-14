Speyer – Streit eskaliert – Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zu Sonntag ist es in der Heinrich-Heine-Straße in Speyer zu einem lautstarken Streit zwischen zwei stark alkoholisierten Personen gekommen. Gegen Mitternacht alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 41-jährigen Mann und eine 43-jährige Frau. Nach Angaben von Zeugen soll der Mann die Frau zuvor bedroht haben. Auch gegenüber den Polizisten zeigte sich der 41-Jährige weiterhin aggressiv und uneinsichtig.

Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen des Vorfalls.

Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 10:37