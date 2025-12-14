Neustadt – Einbruch in Wohnhaus



Neustadt a.d.W./Metropolregion Rhein-Neckar – Am 12.12.25 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wolfsburgstraße in 67433 Neustadt/W. ein.

Hierzu wurde die Kellertür des Anwesens aufgehebelt und im Anschluss einige Räumlichkeit nach Wertgegenständen durchsucht. Letztlich wurde Schmuck im Wert von circa 500 Euro entwendet. Die Polizei Neustadt/W. bittet nun um Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 18:37