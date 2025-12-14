Mutterstadt – Versuchter Einbruchdiebstahl in das Kapellchen am Friedhof

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am frühen Samstagabend (13.12.2025), gegen 18:56, öffneten vier Jugendliche wohl gewaltsam eine Tür zum Kapellchen am Friedhof in Mutterstadt, nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Ein Zeuge teilte mit, dass alle vier Jugendlichen dunkel gekleidet gewesen seien, einer hätte einen E-Scooter mit sich geführt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235 495 – 0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.

Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 11:23