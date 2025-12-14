Ludwigshafen – Schlägerei im Winterdorf der Rhein-Galerie – Polizei nimmt zwei Männer in Gewahrsam

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend, 13. Dezember 2025, ist es im Winterdorf vor der Rhein-Galerie in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 22.30 Uhr.

Demnach verhielten sich ein 40-jähriger Mann sowie ein 20-Jähriger im Laufe des Abends zunehmend aggressiv. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung mit drei weiteren Personen. Dabei wurden mehrere Beteiligte verletzt. Eine 17-jährige Jugendliche musste vom alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Die beiden Hauptaggressoren wurden in Gewahrsam genommen. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 10:33