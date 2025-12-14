Ludwigshafen – Betrug beim Heizölkauf: 53-Jährige fällt auf Fakeshop herein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der aktuellen Heizsaison häufen sich Betrugsfälle beim Online-Kauf von Heizöl. Wie die Polizei mitteilt, erstattete am Samstag, 13. Dezember 2025, gegen 14 Uhr eine 53-jährige Frau aus Ludwigshafen Anzeige wegen Betrugs.

Die Geschädigte hatte über das Internet Heizöl im Wert von rund 2.000 Euro bestellt und den Betrag vorab überwiesen. Trotz Zahlung blieb die Lieferung jedoch aus. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um einen sogenannten Fakeshop gehandelt haben könnte.

Betrüger locken mit extrem günstigen Heizölpreisen

Gerade in der Heizperiode nutzen Kriminelle die hohe Nachfrage nach Heizöl aus. Mit unrealistisch niedrigen Preisen versuchen sie, Verbraucher zum schnellen Kauf zu verleiten. Nach der Überweisung verschwindet der Anbieter häufig spurlos – ohne Ware und ohne Rückzahlung.

Polizei warnt vor unseriösen Angeboten

Die Polizei rät dringend zur Vorsicht beim Online-Kauf von Heizöl. Besonders bei außergewöhnlich günstigen Angeboten sollten Käufer Anbieter genau prüfen, etwa durch Impressum, Bewertungen oder sichere Zahlungsmethoden.

Sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unsere Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 10:41