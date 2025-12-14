Hockenheim – Kunst im Advent: Mitgliederausstellung des Kunstvereins Hockenheim zieht zahlreiche Besucher an

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im kleinen Saal der Stadthalle Hockenheim trafen bei der Mitgliederausstellung des
Kunstvereins Hockenheim Kunst, Kreativität und vorweihnachtliche Atmosphäre
aufeinander. Die Mitgliederausstellung des Kunstvereins Hockenheim bot den
Besucherinnen und Besuchern drei Tage lang ein vielfältiges Schaufenster regionaler
Kunst und war zugleich ein Ort der Begegnung.
30 Künstler:innen präsentierten über 80 Werke – von ausdrucksstarken Gemälden über
filigrane Aquarelle bis hin zu Fotografien und Skulpturen. Die neu angeschafften
Stellwände des Vereins setzten die Arbeiten gekonnt in Szene und ermöglichten es den
Besucherinnen und Besuchern, jedes Detail in Ruhe zu entdecken. „Man bleibt
automatisch vor jedem Bild stehen und möchte jedes Werk genau betrachten“, schwärmte
eine Besucherin, während sie durch die Reihen schlenderte.
Über 1.200 Gäste nutzten die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen. Unter ihnen
befanden sich nicht nur kunstinteressierte Bürgerinnen und Bürger, sondern auch alle drei
Landtagsabgeordneten des Wahlkreises, mehrere Stadträte und der Bürgermeister der
Stadt, die sich persönlich einen Eindruck von der Qualität und Vielfalt der gezeigten Werke
verschafften. Das rege Interesse spiegelte sich auch in den Gesprächen wider:
Besucherinnen tauschten sich über Eindrücke aus, diskutierten Techniken und ließen sich
von den Künstlerinnen Einblicke in deren Arbeitsweise geben.
Die ausgestellten Werke zeigten eine beeindruckende Bandbreite. Abstrakte
Kompositionen standen neben gegenständlichen Darstellungen und stimmungsvollen
Fotografien neben experimentellen Skulpturen. Naturmotive, Porträts und urbane Szenen
luden zum Verweilen ein, während die Vielfalt der Materialien und Techniken ein
inspirierendes Erlebnis bot. Einige Besucherinnen und Besucher kommentierten
begeistert: „Es ist, als könnte man die Gedanken und Gefühle der Künstlerin in jedem
Pinselstrich spüren.“
Die Ausstellung bot den Künstlerinnen zudem kleine Erfolgsmomente: Vier Werke konnten
während der drei Tage verkauft werden. „Es ist schön zu sehen, dass unsere Arbeiten
geschätzt werden. Das motiviert uns und bestätigt unser Schaffen“, so der Vorsitzende
des Kunstvereins Hockenheim, Christian Kramberg.
Hinter dem reibungslosen Ablauf der Ausstellung stand ein engagiertes
Organisationsteam. Kristin Brümmer, Judith Leitzke, Hedy Ruder und Harald Süß waren
für die Planung, Koordination sowie den Auf- und Abbau der Stellwände zuständig. Dank
ihres Einsatzes konnten sich die Künstlerinnen ganz auf die Präsentation ihrer Werke
konzentrieren. Ein weiterer Dank gilt dem Team der Stadthalle Hockenheim, das während
der gesamten Ausstellung tatkräftig unterstützte.
Die Mitgliederausstellung 2025 zeigte eindrucksvoll, dass Kunst in Hockenheim einen
festen Platz im kulturellen Leben hat. Sie verband künstlerische Qualität mit persönlichen
Begegnungen und bot den Besucherinnen und Besuchern einen Ort, um innezuhalten, zu
staunen und sich inspirieren zu lassen – mitten in der lebendigen Atmosphäre des
Hockenheimer Advents.
Die Ausstellung endete mit zahlreichen positiven Rückmeldungen und zufriedenen
Gästen. Sie hat einmal mehr gezeigt, wie der Kunstverein Hockenheim Künstler:innen,
Publikum und Stadtleben miteinander verbindet und dass regionale Kunst geschätzt und
gefördert wird.
Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 18:55