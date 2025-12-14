Hockenheim – Kunst im Advent: Mitgliederausstellung des Kunstvereins Hockenheim zieht zahlreiche Besucher an



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im kleinen Saal der Stadthalle Hockenheim trafen bei der Mitgliederausstellung des

Kunstvereins Hockenheim Kunst, Kreativität und vorweihnachtliche Atmosphäre

aufeinander. Die Mitgliederausstellung des Kunstvereins Hockenheim bot den

Besucherinnen und Besuchern drei Tage lang ein vielfältiges Schaufenster regionaler

Kunst und war zugleich ein Ort der Begegnung.

30 Künstler:innen präsentierten über 80 Werke – von ausdrucksstarken Gemälden über

filigrane Aquarelle bis hin zu Fotografien und Skulpturen. Die neu angeschafften

Stellwände des Vereins setzten die Arbeiten gekonnt in Szene und ermöglichten es den

Besucherinnen und Besuchern, jedes Detail in Ruhe zu entdecken. „Man bleibt

automatisch vor jedem Bild stehen und möchte jedes Werk genau betrachten“, schwärmte

eine Besucherin, während sie durch die Reihen schlenderte.

Über 1.200 Gäste nutzten die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen. Unter ihnen

befanden sich nicht nur kunstinteressierte Bürgerinnen und Bürger, sondern auch alle drei

Landtagsabgeordneten des Wahlkreises, mehrere Stadträte und der Bürgermeister der

Stadt, die sich persönlich einen Eindruck von der Qualität und Vielfalt der gezeigten Werke

verschafften. Das rege Interesse spiegelte sich auch in den Gesprächen wider:

Besucherinnen tauschten sich über Eindrücke aus, diskutierten Techniken und ließen sich

von den Künstlerinnen Einblicke in deren Arbeitsweise geben.



Die ausgestellten Werke zeigten eine beeindruckende Bandbreite. Abstrakte

Kompositionen standen neben gegenständlichen Darstellungen und stimmungsvollen

Fotografien neben experimentellen Skulpturen. Naturmotive, Porträts und urbane Szenen

luden zum Verweilen ein, während die Vielfalt der Materialien und Techniken ein

inspirierendes Erlebnis bot. Einige Besucherinnen und Besucher kommentierten

begeistert: „Es ist, als könnte man die Gedanken und Gefühle der Künstlerin in jedem

Pinselstrich spüren.“

Die Ausstellung bot den Künstlerinnen zudem kleine Erfolgsmomente: Vier Werke konnten

während der drei Tage verkauft werden. „Es ist schön zu sehen, dass unsere Arbeiten

geschätzt werden. Das motiviert uns und bestätigt unser Schaffen“, so der Vorsitzende

des Kunstvereins Hockenheim, Christian Kramberg.

Hinter dem reibungslosen Ablauf der Ausstellung stand ein engagiertes

Organisationsteam. Kristin Brümmer, Judith Leitzke, Hedy Ruder und Harald Süß waren

für die Planung, Koordination sowie den Auf- und Abbau der Stellwände zuständig. Dank

ihres Einsatzes konnten sich die Künstlerinnen ganz auf die Präsentation ihrer Werke

konzentrieren. Ein weiterer Dank gilt dem Team der Stadthalle Hockenheim, das während

der gesamten Ausstellung tatkräftig unterstützte.

Die Mitgliederausstellung 2025 zeigte eindrucksvoll, dass Kunst in Hockenheim einen

festen Platz im kulturellen Leben hat. Sie verband künstlerische Qualität mit persönlichen

Begegnungen und bot den Besucherinnen und Besuchern einen Ort, um innezuhalten, zu

staunen und sich inspirieren zu lassen – mitten in der lebendigen Atmosphäre des

Hockenheimer Advents.

Die Ausstellung endete mit zahlreichen positiven Rückmeldungen und zufriedenen

Gästen. Sie hat einmal mehr gezeigt, wie der Kunstverein Hockenheim Künstler:innen,

Publikum und Stadtleben miteinander verbindet und dass regionale Kunst geschätzt und

gefördert wird.

