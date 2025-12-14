Großniedesheim – Lkw- Unfall auf der A61 bei Frankenthal: Sattelzug durchbricht Leitplanke – Fahrer leicht verletzt

Großniedesheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen, 14. Dezember 2025, kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz, kurz nach dem Autobahnkreuz Frankenthal.

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Rheinland-Pfalz war mit einem Sattelzug beladen mit Zuckerrüben unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Sattelzug durchbrach die Schutzplanke und kam schließlich in einem angrenzenden Wingert zum Stillstand.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Am Lkw, der Schutzplanke sowie im Wingert entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Nach Angaben des Fahrers war eine heruntergefallene Waffel Auslöser des Unfalls. Beim Versuch, diese aus dem Fußraum aufzuheben, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Aufgrund der laufenden Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Koblenz derzeit weiterhin gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 11:31