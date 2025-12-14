Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt ist es heute am Sonntag, 14. Dezember 2025, zu einem Unfall gekommen. Gegen 15:15 Uhr verlor nach Angaben der Polizei während der Motorrad-Benefizfahrt der „Riding Santas“ auf dem Rathausplatz ein Fahrer innerhalb der Kolonne, im dichten Getränge, die Kontrolle über sein Motorrad.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem wurden vier Besucherinnen und Besucher durch das umkippende Motorrad leicht verletzt. Alle Betroffenen wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt.

Die Polizeiinspektion Frankenthal hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

