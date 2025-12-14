Bad Dürkheim – Sachbeschädigung durch Feuer auf Kinderspielplatz



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend, den 13.12.2025, kam es zwischen 21:30 Uhr und 21:41 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Feuer auf einem Kinderspielplatz in Wachenheim an der Weinstraße.

Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr wurden die beiden Toilettenhäuschen, die sich in einem Holzverschlag befanden, mutwillig in Brand gesetzt.

Eine Zeugin gab an, gegen 21:41 Uhr eine verdächtige Person gesehen zu haben, die mit einer beigen Wintermütze und einer grünen Jacke bekleidet war.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2025, 18:47