Rhein-Pfalz-Kreis – Schifferstadt: Erstes gemeinsames Weihnachtssingen im Stadtpark

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Rezept ist einfach: klare, kalte Winterluft, Kerzenschein und viele Stimmen, die gemeinsam die schönsten und beliebtesten Weihnachtslieder anstimmen – fertig ist das erste Schifferstadter Weihnachtssingen im Stadtpark. Künftig wird das Stadtmarketing immer am Samstag vor Weihnachten – in diesem Jahr am 20. Dezember – mit verschiedenen Schifferstadter Chören zum offenen Weihnachtssingen für alle Bürgerinnen und Bürger einladen. In diesem Jahr stimmt der Schifferstadter Männerchor die Besucherinnen und Besucher ab 16:30 Uhr auf das Weihnachtsfest ein.

Was wäre die Adventszeit ohne die passende Musik? Egal, ob „Alle Jahre wieder“, der Klassiker „Oh du fröhliche“ oder etwas Modernes wie „Feliz Navidad“ – zur Weihnachtszeit stimmt jeder gerne in die bekannten Lieder ein. Am meisten Spaß macht das Singen gemeinsam mit anderen, wenn ein Chor die Begleitung übernimmt. In stimmungsvoller Atmosphäre wird diese Aufgabe in diesem Jahr der Schifferstadter Männerchor unter der Leitung von Bernd Camin übernehmen. Mitsingen kann jeder, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Damit auch wirklich alle laut mitsingen können, wird ein Textblatt verteilt.

Nach dem rund einstündigen Programm laden Glühwein, Punsch und Gebäck rund ums Kleine Kulturhaus dazu ein, den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Wer teilnehmen möchte, sollte warme Kleidung und ein kleines Licht oder eine Kerze mitbringen. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Quelle Stadtverw. Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 09:46