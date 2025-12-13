Neustadt – Illegale Fluchtfahrt durch mehrere Ortschaften: Polizei stoppt berauschten Autofahrer

Neustadt/Geinsheim/Freimersheim – Am späten Abend des 12. Dezember 2025 kam es in Geinsheim zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt, bei der ein 30-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel vor der Polizei flüchtete.

Gegen 21:20 Uhr nahm der Mann in Neustadt/Geinsheim einem Funkstreifenwagen die Vorfahrt. Nur durch ein starkes Abbremsen der Polizeibeamten konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden. Als der Pkw anschließend kontrolliert werden sollte, entzog sich der Fahrer der Maßnahme und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Die riskante Flucht führte bei sehr schlechten Sichtverhältnissen durch mehrere Ortschaften, darunter Geinsheim, Gommersheim, Böbingen und Freimersheim. In Böbingen verlor der Fahrer in einer Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte dabei einen Verkehrsunfall mit Fremdschaden. Trotz des erheblichen Schadens am eigenen Fahrzeug setzte der Mann seine Flucht fort.

Erst in Freimersheim gelang es der Polizei, das Fahrzeug zu stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Verkehrsunfallflucht sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Polizeiinspektion Haßloch bittet Zeugen und Geschädigte – auch Fußgänger –, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 08:58