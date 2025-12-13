Mannheim: Falschfahrer auf der B36, Zeugen gesucht



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 13.12.2025, gegen 04:00 Uhr, meldete eine 26-jährige Pkw-Fahrerin einen Falschfahrer auf der B 36. Dieser sei ihr auf der Strecke von Mannheim-Neckarau nach Schwetzingen plötzlich entgegengekommen. Sie konnte die drohende Frontalkollision gerade noch durch eine Ausweichbewegung verhindern.

Bei dem Falschfahrer handelt es sich um einen weißen Toyota. Trotz einer sofortigen Fahndung nach dem Pkw konnte dieser nicht festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug, dem Kennzeichen oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich beim der Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.-Nr.: 0621/83397-0, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 12:21