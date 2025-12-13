Mannheim – Eine neue City-App

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Neue Mannheim-App: Ganz Mannheim in einer Hand

Eine neue City-App für Bürgerinnen und Bürger hat die Stadt Mannheim jetzt veröffentlicht: Die Mannheim-App ist ab sofort kostenfrei in den App-Stores für Android- und Apple-Geräte verfügbar.

„Es lohnt sich, die neue Mannheim-App herunterzuladen und auszuprobieren“, lädt Oberbürgermeister Christian Specht alle Bürgerinnen und Bürger ein. „Die App macht wichtige Informationen und Services rund um das Leben in Mannheim jederzeit griffbereit – von aktuellen Nachrichten und Veranstaltungstipps bis zu praktischen Bürgerservices.“ Viele digitale Angebote der Bürgerdienste lassen sich direkt über die App nutzen. So ist dort die Beantragung eines Bewohnerparkausweises ebenso möglich wie die Anmeldung eines Wohnsitzes oder Anträge an die Ausländerbehörde. Auch Sperrmüll auf Abruf oder Abfallbehälter können direkt über die App bestellt werden.

‚Nützliche Orte‘ werden auf übersichtlichen Stadtkarten angezeigt, zum Beispiel Spielplätze und Bibliotheken, aber auch Nextbike-Stationen, Altkleidercontainer, Hundekottütenspender oder öffentlich zugängliche Toiletten. Behindertenparkplätze sind sogar mit ihrem aktuellen Belegungsstatus in der App abrufbar, ebenso die aktuell freien Stellplätze in Parkgaragen oder auf Parkplätzen.

Ganz aktuell sind in der App auch Informationen zum Neujahrsempfang der Stadt Mannheim am 6. Januar zu finden. Derzeit ist bereits das Programm abrufbar, es folgen Informationen zum Festakt und den Ausstellenden auf den verschiedenen Ebenen des Mannheimer Rosengartens.

Entwickelt wurde die neue City-App vom Mannheimer App-Hersteller VMapit.

Gefunden wird die App am besten mit dem Suchwort „Mannheim“ in den App-Stores. Der Link https://qrcode.appack.de/buergerapp-mannheim führt automatisch zum Download im für das jeweilige Gerät passenden App-Store.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 08:39