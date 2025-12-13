Ludwigshafen – Verkehrsunfall mit Personenschaden



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmittag (12.12.2025), gegen 12:45 Uhr, kam es in Ludwigshafen in der Ludwig-Reichling-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Pkw.

Der 20-jährige Unfallverursacher parkte zunächst vorwärts und in Queraufstellung zur Fahrbahn in der Ludwig-Reichling-Straße. Die 31-jährige Unfallgegnerin befuhr die Ludwig-Reichling-Straße in Fahrtrichtung Christian-Weiß-Straße. Beim rückwärts Ausparken übersah der 20-jährige Pkw-Fahrer die 31-jährige Pkw-Fahrerin und kollidierte mit dieser.

Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von 6600 EUR. Durch den Aufprall erlitt eine 21-jährige Fahrzeuginsassin, die sich im Verursacherfahrzeug befand, eine leichte Verletzung. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte die Verletzung vor Ort.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 13:13