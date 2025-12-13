Ludwigshafen – Call-Center-Betrug



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag (12.12.2025), zwischen 10:00 Uhr und 12:36 Uhr kam es in Ludwigshafen im Neustadter Ring mehrfach zu einem sogenannten Call-Center-Betrug.

Die 92-jährige und der 93-jährige Geschädigte wurden insgesamt vier Mal über eine unterdrückte Telefonnummer auf dem Festnetztelefon angerufen. Innerhalb des Telefonats gab sich der unbekannte Täter als Amazon-Mitarbeiter aus und teilte mit, dass eine Geldsumme in Höhe von 799,00EUR vom Konto der beiden Geschädigten abgebucht werden würde. Zu einem tatsächlichen Schaden kam es nicht.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Betrugsversuche oft sehr professionell und glaubhaft wirken. Die Täter bauen gezielt psychologischen Druck auf, um die Opfer zu überrumpeln. Sie verwenden oft gefälschte Telefonnummern, die auf dem Display wie eine offizielle Rufnummer der Polizei oder einer anderen Behörde aussehen.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 12:55