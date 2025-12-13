Landau – Stadtverwaltung „zwischen den Jahren“ geschlossen – Wahlamt bleibt geöffnet – Notdienste bei Bürgerbüro, Standesamt und Friedhofsverwaltung eingerichtet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung Landau in der Pfalz bleibt in der Zeit von Mittwoch, 24.
Dezember 2025, bis einschließlich Freitag, 2. Januar 2026, geschlossen. Eine
Ausnahme ist das Wahlamt, das aufgrund der bevorstehenden Landtagswahl
„zwischen den Jahren“ geöffnet hat. In verschiedenen Bereichen werden
außerdem für die Bürgerinnen und Bürger Notdienste eingerichtet.
Das Wahlamt im Rathaus ist am Montag, 29. Dezember, am Dienstag, 30.
Dezember, sowie am Freitag, 2. Januar, zu den üblichen Öffnungszeiten für die
Wahlvorschlagsträgerinnen und Wahlvorschlagsträger sowie Bürgerinnen und
Bürger geöffnet. Es erfolgt ein Aushang mit der telefonischen Erreichbarkeit am
Rathaus.
Das Bürgerbüro ist am Dienstag, 23. Dezember, letztmals regulär geöffnet.
Sollten dringend Ausweisdokumente benötigt werden, ist am Montag, 29.
Dezember, von 10 bis 12 Uhr ein Notdienst eingerichtet. Eine vorherige
telefonische Abstimmung bzw. Anmeldung unter 01 70/5 89 19 29 ist
erforderlich.
Beim Standesamt ist am Montag, 29. Dezember, ein Notdienst zur Beurkundung
von Sterbefällen eingerichtet. Dies ist in der Zeit zwischen 9 bis 12 Uhr möglich.
Die Friedhofsverwaltung ist am Montag, 29. Dezember, am Dienstag, 30.
Dezember, sowie am Freitag, 2. Januar, jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Die Stadtverwaltung bittet außerdem aufgrund der Feiertage darum,
Versammlungsanmeldungen in den Briefkasten des Ordnungsamts in der Klaus-
von-Klitzing-Straße 2 in Landau einzuwerfen oder alternativ per E-Mail an
ordnungsbehoerde@landau.de zu versenden.
Ebenso wie die Verwaltung bleibt auch das Archiv und Museum geschlossen.
Die Volkshochschule ist in der Zeit vom Dienstag, 23. Dezember, bis
einschließlich Freitag, 2. Januar, geschlossen.
Wer sich vor den Feiertagen noch mit Lesestoff eindecken möchte, hat dazu am
Dienstag, 23. Dezember, letztmals Gelegenheit: Die Stadtbibliothek Landau samt
Rückgabecontainer steht den Nutzerinnen und Nutzern ab Mittwoch, 24.
Dezember, nicht zur Verfügung. Die Rückgabefristen werden automatisch
verlängert. Die Einrichtung öffnet wieder am Montag, 5. Januar 2026.
Die Einrichtungen und Büros der städtischen Jugendförderung (Jufö) haben in
den folgenden Zeiträumen geschlossen:
• das Kinder- und Jugendbüro in der Waffenstraße von Freitag, 19.
Dezember, bis Sonntag, 4. Januar,
• das Haus der Jugend in der Waffenstraße von Samstag, 20. Dezember, bis
Mittwoch, 7. Januar,
• das Büro der Streetwork von Samstag, 20. Dezember, bis Sonntag, 4.
Januar,
• der Jugendtreff Horst von Samstag, 20. Dezember, bis Mittwoch, 7.
Januar,
• und das Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz von Samstag, 20.
Dezember, bis Mittwoch, 7. Januar.
Das Südpfalzstadion sowie die Kunstrasenplätze am Südpfalzstadion, auf dem
Spiel- und Sportcampus am Ebenberg und im Horstring bleiben von Mittwoch,
24. Dezember 2025, bis Sonntag, 4. Januar, geschlossen.
Die Städtische Galerie Villa Streccius ist am Mittwoch, 24. Dezember, und
Donnerstag, 25. Dezember, sowie von Montag, 29. Dezember, bis einschließlich
Donnerstag, 1. Januar, geschlossen. An den übrigen Tagen „zwischen den
Jahren“, sprich von Freitag, 26. Dezember, bis Sonntag, 28. Dezember, ist die
Galerie von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ab Freitag, 2. Januar, gelten wieder die
regulären Öffnungszeiten.
Das Frank-Loebsche Haus bleibt während der Weihnachtsfeiertage, also von
Mittwoch, 24. Dezember, bis Freitag, 26. Dezember, sowie am Mittwoch, 31.
Dezember, und Donnerstag, 1. Januar, geschlossen. Von Samstag, 27. bis
Sonntag, 28. Dezember 2025, gelten die regulären Öffnungszeiten von 11 bis 13
Uhr.
Die Kasse des Zoo Landau ist auch an den Feiertagen sowie „zwischen den
Jahren“ zu den gewohnten Öffnungszeiten täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.
Die Einrichtung freut sich über viele Besucherinnen und Besucher. Lediglich am
Mittwoch, 24. Dezember, und am Mittwoch, 31. Dezember, schließt die Zookasse
eine Stunde früher, also um 15 Uhr.
Das Freizeitbad LA OLA bleibt am Mittwoch, 24. Dezember, und am Donnerstag,
25. Dezember, sowie am Mittwoch, 31. Dezember, und am Donnerstag, 1.
Januar, geschlossen. Die Öffnungszeiten an den übrigen Tagen sind:
• Freitag, 26. Dezember, von 10 bis 21 Uhr,
• Samstag, 27. Dezember, von 10 bis 22 Uhr,
• Sonntag, 28. Dezember, von 10 bis 21 Uhr,
• Montag, 29. Dezember 2025, von 10 bis 22 Uhr – es findet keine Damen-
Sauna statt, und
• Dienstag, 30. Dezember, von 10 bis 22 Uhr.
Das Büro für Tourismus im Rathaus ist von Mittwoch, 24. Dezember, bis
einschließlich Sonntag, 11. Januar, geschlossen.
Die Schließzeiten der Ortsvorsteherbüros sind wie folgt:
Arzheim: 22. Dezember bis 2. Januar. Es finden keine Sprechstunden des
Ortsvorstehers statt. Ortsvorsteher Michael Richter ist telefonisch unter 0 17 2/62
23 645 erreichbar.
Dammheim: 23. Dezember bis 6. Januar. Es finden keine Sprechstunden von
Ortsvorsteher Florian Maier statt.
Godramstein: 22. Dezember bis 6. Januar. Von 13. Dezember bis 11. Januar
finden keine Sprechstunden bei Ortsvorsteher Thomas Flocken statt.
Mörlheim: 17. Dezember bis 4. Januar. Die Sprechstunden von Ortsvorsteherin
Sandra Michler finden am Dienstag, 23. Dezember, und am Dienstag, 30.
Dezember, statt.
Mörzheim: 22. Dezember bis 3. Januar. Es finden keine Sprechstunden von
Ortsvorsteherin Carina Langer statt.
Nußdorf: 23. Dezember bis 6. Januar. Es finden keine Sprechstunden von
Ortsvorsteher Dr. Thorsten Sögding statt.
Queichheim: 17. Dezember bis 4. Januar. Es finden keine Sprechstunden des
Ortsvorstehers statt. In dringenden Fällen ist Ortsvorsteher Adrian Koder-
Horsten telefonisch unter 0 16 3/31 13 212 erreichbar.
Wollmesheim: 22. Dezember bis 5. Januar. Es finden keine Sprechstunden von
Ortsvorsteher Rolf Kost statt.
Bildunterschrift: Die Stadtverwaltung Landau informiert über ihre
Öffnungszeiten „zwischen den Jahren“. (Quelle: Stadt Landau)
Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 12:42