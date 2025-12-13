Landau – Stadtverwaltung „zwischen den Jahren“ geschlossen – Wahlamt bleibt geöffnet – Notdienste bei Bürgerbüro, Standesamt und Friedhofsverwaltung eingerichtet



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung Landau in der Pfalz bleibt in der Zeit von Mittwoch, 24.

Dezember 2025, bis einschließlich Freitag, 2. Januar 2026, geschlossen. Eine

Ausnahme ist das Wahlamt, das aufgrund der bevorstehenden Landtagswahl

„zwischen den Jahren“ geöffnet hat. In verschiedenen Bereichen werden

außerdem für die Bürgerinnen und Bürger Notdienste eingerichtet.

Das Wahlamt im Rathaus ist am Montag, 29. Dezember, am Dienstag, 30.

Dezember, sowie am Freitag, 2. Januar, zu den üblichen Öffnungszeiten für die

Wahlvorschlagsträgerinnen und Wahlvorschlagsträger sowie Bürgerinnen und

Bürger geöffnet. Es erfolgt ein Aushang mit der telefonischen Erreichbarkeit am

Rathaus.

Das Bürgerbüro ist am Dienstag, 23. Dezember, letztmals regulär geöffnet.

Sollten dringend Ausweisdokumente benötigt werden, ist am Montag, 29.

Dezember, von 10 bis 12 Uhr ein Notdienst eingerichtet. Eine vorherige

telefonische Abstimmung bzw. Anmeldung unter 01 70/5 89 19 29 ist

erforderlich.

Beim Standesamt ist am Montag, 29. Dezember, ein Notdienst zur Beurkundung

von Sterbefällen eingerichtet. Dies ist in der Zeit zwischen 9 bis 12 Uhr möglich.

Die Friedhofsverwaltung ist am Montag, 29. Dezember, am Dienstag, 30.

Dezember, sowie am Freitag, 2. Januar, jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Stadtverwaltung bittet außerdem aufgrund der Feiertage darum,

Versammlungsanmeldungen in den Briefkasten des Ordnungsamts in der Klaus-

von-Klitzing-Straße 2 in Landau einzuwerfen oder alternativ per E-Mail an

ordnungsbehoerde@landau.de zu versenden.

Ebenso wie die Verwaltung bleibt auch das Archiv und Museum geschlossen.

Die Volkshochschule ist in der Zeit vom Dienstag, 23. Dezember, bis

einschließlich Freitag, 2. Januar, geschlossen.

Wer sich vor den Feiertagen noch mit Lesestoff eindecken möchte, hat dazu am

Dienstag, 23. Dezember, letztmals Gelegenheit: Die Stadtbibliothek Landau samt

Rückgabecontainer steht den Nutzerinnen und Nutzern ab Mittwoch, 24.

Dezember, nicht zur Verfügung. Die Rückgabefristen werden automatisch

verlängert. Die Einrichtung öffnet wieder am Montag, 5. Januar 2026.

Die Einrichtungen und Büros der städtischen Jugendförderung (Jufö) haben in

den folgenden Zeiträumen geschlossen:

• das Kinder- und Jugendbüro in der Waffenstraße von Freitag, 19.

Dezember, bis Sonntag, 4. Januar,

• das Haus der Jugend in der Waffenstraße von Samstag, 20. Dezember, bis

Mittwoch, 7. Januar,

• das Büro der Streetwork von Samstag, 20. Dezember, bis Sonntag, 4.

Januar,

• der Jugendtreff Horst von Samstag, 20. Dezember, bis Mittwoch, 7.

Januar,

• und das Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz von Samstag, 20.

Dezember, bis Mittwoch, 7. Januar.

Das Südpfalzstadion sowie die Kunstrasenplätze am Südpfalzstadion, auf dem

Spiel- und Sportcampus am Ebenberg und im Horstring bleiben von Mittwoch,

24. Dezember 2025, bis Sonntag, 4. Januar, geschlossen.

Die Städtische Galerie Villa Streccius ist am Mittwoch, 24. Dezember, und

Donnerstag, 25. Dezember, sowie von Montag, 29. Dezember, bis einschließlich

Donnerstag, 1. Januar, geschlossen. An den übrigen Tagen „zwischen den

Jahren“, sprich von Freitag, 26. Dezember, bis Sonntag, 28. Dezember, ist die

Galerie von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ab Freitag, 2. Januar, gelten wieder die

regulären Öffnungszeiten.

Das Frank-Loebsche Haus bleibt während der Weihnachtsfeiertage, also von

Mittwoch, 24. Dezember, bis Freitag, 26. Dezember, sowie am Mittwoch, 31.

Dezember, und Donnerstag, 1. Januar, geschlossen. Von Samstag, 27. bis

Sonntag, 28. Dezember 2025, gelten die regulären Öffnungszeiten von 11 bis 13

Uhr.

Die Kasse des Zoo Landau ist auch an den Feiertagen sowie „zwischen den

Jahren“ zu den gewohnten Öffnungszeiten täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Einrichtung freut sich über viele Besucherinnen und Besucher. Lediglich am

Mittwoch, 24. Dezember, und am Mittwoch, 31. Dezember, schließt die Zookasse

eine Stunde früher, also um 15 Uhr.

Das Freizeitbad LA OLA bleibt am Mittwoch, 24. Dezember, und am Donnerstag,

25. Dezember, sowie am Mittwoch, 31. Dezember, und am Donnerstag, 1.

Januar, geschlossen. Die Öffnungszeiten an den übrigen Tagen sind:

• Freitag, 26. Dezember, von 10 bis 21 Uhr,

• Samstag, 27. Dezember, von 10 bis 22 Uhr,

• Sonntag, 28. Dezember, von 10 bis 21 Uhr,

• Montag, 29. Dezember 2025, von 10 bis 22 Uhr – es findet keine Damen-

Sauna statt, und

• Dienstag, 30. Dezember, von 10 bis 22 Uhr.

Das Büro für Tourismus im Rathaus ist von Mittwoch, 24. Dezember, bis

einschließlich Sonntag, 11. Januar, geschlossen.

Die Schließzeiten der Ortsvorsteherbüros sind wie folgt:

Arzheim: 22. Dezember bis 2. Januar. Es finden keine Sprechstunden des

Ortsvorstehers statt. Ortsvorsteher Michael Richter ist telefonisch unter 0 17 2/62

23 645 erreichbar.

Dammheim: 23. Dezember bis 6. Januar. Es finden keine Sprechstunden von

Ortsvorsteher Florian Maier statt.

Godramstein: 22. Dezember bis 6. Januar. Von 13. Dezember bis 11. Januar

finden keine Sprechstunden bei Ortsvorsteher Thomas Flocken statt.

Mörlheim: 17. Dezember bis 4. Januar. Die Sprechstunden von Ortsvorsteherin

Sandra Michler finden am Dienstag, 23. Dezember, und am Dienstag, 30.

Dezember, statt.

Mörzheim: 22. Dezember bis 3. Januar. Es finden keine Sprechstunden von

Ortsvorsteherin Carina Langer statt.

Nußdorf: 23. Dezember bis 6. Januar. Es finden keine Sprechstunden von

Ortsvorsteher Dr. Thorsten Sögding statt.

Queichheim: 17. Dezember bis 4. Januar. Es finden keine Sprechstunden des

Ortsvorstehers statt. In dringenden Fällen ist Ortsvorsteher Adrian Koder-

Horsten telefonisch unter 0 16 3/31 13 212 erreichbar.

Wollmesheim: 22. Dezember bis 5. Januar. Es finden keine Sprechstunden von

Ortsvorsteher Rolf Kost statt.

