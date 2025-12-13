Landau – Entsorgung bis zum Jahreswechsel

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – EWL führt Sammlung im Bezirk 1 (Montagsbezirk) am Samstag 20. Dezember durch
Die Feiertage stehen vor der Tür und mit ihnen steigt das Abfallaufkommen
in den Haushalten. Während viele von uns die festliche Zeit genießen, sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des EWL im unermüdlichen Einsatz, um
sicherzustellen, dass die Abfallsammlung auch während der Festtage reibungslos
funktioniert.
Bedeutung der Abfallentsorgung während der Feiertage
Abfallentsorgung ist ein kritischer Service, der nie pausiert, auch nicht während der
Feiertage. In der Weihnachtszeit, wenn Verpackungsmaterialien und
Lebensmittelreste drastisch zunehmen, ist eine effiziente und pünktliche Sammlung
essenziell. Kerstin Wolff, Leiterin des Sachgebietes Stadtsauberkeit beim
Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau, hebt die Bedeutung dieser Dienste
hervor: „Mit Blick auf die anstehenden Weihnachtsfeiertage möchte ich
hervorheben, wie wertvoll die Arbeit ist, die tagtäglich vor Ort und bei allen Wetterlagen
geleistet wird. Mein herzliches Dankeschön gilt allen, die sich das ganze Jahr über so
engagiert einsetze.“
Die anstehenden Feiertage erfordern jedoch Anpassungen der Entsorgungstermine. Dies
betrifft insbesondere den Sammelbezirk 1, wo die Leerung bereits am Samstag, den 20.
Dezember erfolgt. Für die Bezirke 2 bis 4 verschieben sich die Termine ebenso in der
Kalenderwoche 52 je um einen Tag nach vorne:
Bezirk 2 wird am Montag, den 22. Dezember,
Bezirk 3 am Dienstag, den 23. Dezember,
Bezirk 4 am Mittwoch, den 24. Dezember. entleert.
Bezirk 5 hingegen wird am Samstag, den 27. Dezember bedient.
Für das neue Jahr verschieben sich die Termine aufgrund des Neujahrstags auch
entsprechend:
Bezirk 4 am Freitag, den 2. Januar 2026.
Bezirk 5 am Samstag, den 3. Januar 2026.
Während der Weihnachtsfeiertage bleibt der Wertstoffhof geschlossen, und zwar vom 24.
Dezember 2025 bis einschließlich 1. Januar 2026. Die temporäre Schließung bietet den
Mitarbeitern eine wohlverdiente Pause.
Tipps für eine effiziente Abfallbewirtschaftung
Wir empfehlen allen Bürgern, die Terminänderungen aufmerksam zu
verfolgen, sei es über den Entsorgungskalender oder die Webseite des
EWL unter www.ew-landau.de. Eine rechtzeitige Planung hilft, Überlastungen zu
vermeiden. Zudem können Sie durch Abfalltrennung und die Reduzierung von
Verpackungsmaterialien einen wertvollen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten.
Nutzen Sie digitale Hilfsmittel wie den online verfügbaren Entsorgungskalender 2026, um
immer auf dem Laufenden zu bleiben.
In dieser festlichen Jahreszeit ist es wichtig, denjenigen Menschen Dank auszudrücken,
die abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit unsere Städte sauber halten. Ihr Engagement
sichert ein gesundes und umweltfreundliches Umfeld für uns alle.
Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 12:48