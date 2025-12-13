Landau – Entsorgung bis zum Jahreswechsel

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – EWL führt Sammlung im Bezirk 1 (Montagsbezirk) am Samstag 20. Dezember durch

Die Feiertage stehen vor der Tür und mit ihnen steigt das Abfallaufkommen

in den Haushalten. Während viele von uns die festliche Zeit genießen, sind die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des EWL im unermüdlichen Einsatz, um

sicherzustellen, dass die Abfallsammlung auch während der Festtage reibungslos

funktioniert.

Bedeutung der Abfallentsorgung während der Feiertage

Abfallentsorgung ist ein kritischer Service, der nie pausiert, auch nicht während der

Feiertage. In der Weihnachtszeit, wenn Verpackungsmaterialien und

Lebensmittelreste drastisch zunehmen, ist eine effiziente und pünktliche Sammlung

essenziell. Kerstin Wolff, Leiterin des Sachgebietes Stadtsauberkeit beim

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau, hebt die Bedeutung dieser Dienste

hervor: „Mit Blick auf die anstehenden Weihnachtsfeiertage möchte ich

hervorheben, wie wertvoll die Arbeit ist, die tagtäglich vor Ort und bei allen Wetterlagen

geleistet wird. Mein herzliches Dankeschön gilt allen, die sich das ganze Jahr über so

engagiert einsetze.“

Die anstehenden Feiertage erfordern jedoch Anpassungen der Entsorgungstermine. Dies

betrifft insbesondere den Sammelbezirk 1, wo die Leerung bereits am Samstag, den 20.

Dezember erfolgt. Für die Bezirke 2 bis 4 verschieben sich die Termine ebenso in der

Kalenderwoche 52 je um einen Tag nach vorne:

Bezirk 2 wird am Montag, den 22. Dezember,

Bezirk 3 am Dienstag, den 23. Dezember,

Bezirk 4 am Mittwoch, den 24. Dezember. entleert.

Bezirk 5 hingegen wird am Samstag, den 27. Dezember bedient.

Für das neue Jahr verschieben sich die Termine aufgrund des Neujahrstags auch

entsprechend:

Bezirk 4 am Freitag, den 2. Januar 2026.

Bezirk 5 am Samstag, den 3. Januar 2026.

Während der Weihnachtsfeiertage bleibt der Wertstoffhof geschlossen, und zwar vom 24.

Dezember 2025 bis einschließlich 1. Januar 2026. Die temporäre Schließung bietet den

Mitarbeitern eine wohlverdiente Pause.

Tipps für eine effiziente Abfallbewirtschaftung

Wir empfehlen allen Bürgern, die Terminänderungen aufmerksam zu

verfolgen, sei es über den Entsorgungskalender oder die Webseite des

EWL unter www.ew-landau.de. Eine rechtzeitige Planung hilft, Überlastungen zu

vermeiden. Zudem können Sie durch Abfalltrennung und die Reduzierung von

Verpackungsmaterialien einen wertvollen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten.

Nutzen Sie digitale Hilfsmittel wie den online verfügbaren Entsorgungskalender 2026, um

immer auf dem Laufenden zu bleiben.

In dieser festlichen Jahreszeit ist es wichtig, denjenigen Menschen Dank auszudrücken,

die abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit unsere Städte sauber halten. Ihr Engagement

sichert ein gesundes und umweltfreundliches Umfeld für uns alle.

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 12:48