Landau – Auszeichnung für Mut und Zeichenkunst: Landauer Thomas-Nast-Preis 2025 geht an Ann Telnaes



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die US-amerikanische Karikaturistin Ann Telnaes ist kürzlich im Alten Kaufhaus

in Landau mit dem Thomas-Nast-Preis 2025 ausgezeichnet worden.

Die in Seattle lebende Pulitzer-Preisträgerin zählt zu den bedeutendsten politischen

Cartoonistinnen der USA. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird vom in Landau ansässigen Thomas-Nast-Verein um die Vorsitzende Gudrun Stübinger-Kohls

verliehen. Er würdigt seit 1978 Künstlerinnen und Künstler, die in der Tradition des aus Landau stammenden Thomas Nast politische und gesellschaftliche

Entwicklungen pointiert kommentieren.

In ihrer Begrüßung würdigte Landaus Beigeordnete Lena Dürphold die

Preisträgerin als eine Stimme, die „mit außergewöhnlicher Klarheit und Mut“

für demokratische Werte eintrete. Telnaes’ Entscheidung, Anfang des Jahres die

Zusammenarbeit mit der Washington Post zu beenden, nachdem ihre Karikatur

über das Verhältnis zwischen Jeff Bezos und Donald Trump nicht veröffentlicht

worden war, sei „ein starkes Zeichen für künstlerische Integrität und

Pressefreiheit“. Lena Dürphold betonte, Karikaturen seien „zugespitzte,

wirksame Formen öffentlicher Debatte“ und dankte Telnaes dafür, „dass sie

zeichnet, wo andere schweigen“.



Hans-Joachim Schatz, Mitglied im Vorstand des Thomas-Nast-Vereins, hob in

seiner Laudatio die künstlerische Haltung der Preisträgerin hervor, und zog

Parallelen zu Thomas Nast, der im 19. Jahrhundert Korruption und

Machtmissbrauch sichtbar machte. Auch Ann Telnaes’ Arbeiten zu sozialer

Ungerechtigkeit, politischer Korruption und demokratischen Gefährdungen

zeigten, „wie ein Zeichenstift zu einem Werkzeug der Wahrheit werden kann“.

Dieser stehe „für Mut, für Standhaftigkeit und für eine Wahrheit, die oft bitter

ist“. Ihre international diskutierte Karikatur, die Ende 2024 für Aufsehen sorgte,

sei ein Beispiel dafür, „wie kritisch und schonungslos die Künstlerin

Machtverhältnisse offenlegt“.



Ann Telnaes bedankte sich für die Auszeichnung und zeigte sich bewegt von der

Verbundenheit mit der Tradition Thomas Nasts.

In ihren Worten klang aber auch die Sorge über die politische Entwicklung in ihrer Heimat an. Sie habe in den

zurückliegenden Jahren erlebt, wie in den USA demokratische Spielräume enger

würden und wie ein zunehmend aggressives politisches Klima die Arbeit von

Journalistinnen und Journalisten, Comedians und Karikaturistinnen und

Karikaturisten erschwere, so die Preisträgerin, die „die freie Presse in den USA in

Gefahr“ sieht. Während Donald Trumps erster Amtszeit habe der Präsident den

Medien zwar gedroht, dabei aber wenig bewirkt. Jetzt, in seiner zweiten

Amtszeit, brauche es diese Drohungen kaum noch, da viele Verlagshäuser lieber

ihre finanziellen Interessen schützten, als konsequent die Unabhängigkeit und

Freiheit der Presse zu verteidigen, so Telnaes.

Bildunterschriften:

1: Ann Telnaes ist kürzlich im Alten Kaufhaus in Landau mit dem Thomas-Nast-

Preis 2025 ausgezeichnet worden. (Quelle: Stadt Landau)

2: Beigeordnete Lena Dürphold (l.) und die Vorsitzende des Thomas-Nast-Vereins

Gudrun Stübinger-Kohls (M.) gratulieren Ann Telnaes zur Auszeichnung mit dem

Thomas-Nast-Preis. (Quelle: Stadt Landau)

3: Ann Telnaes hatte Anfang des Jahres die Zusammenarbeit mit der Washington

Post beendet, nachdem ihre Karikatur über das Verhältnis zwischen Jeff Bezos

und Donald Trump nicht veröffentlicht worden war. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 12:29