Heddesheim – Mercedes-Fahrer überschlägt sich im Kreisverkehr – Polizei ermittelt

Heddesheim / Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar. 39-Jähriger verliert bei stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle, flüchtet zunächst vom Unfallort – Hubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der L 541 zwischen Hirschberg und Heddesheim. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Mercedes die Landesstraße aus Richtung Hirschberg kommend, als er an der Einfahrt zum Kreisverkehr Edekastraße aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Mercedes überfuhr den Kreisverkehr, überschlug sich mehrfach und kam schließlich erst nach mehreren Metern in einer Böschung zum Stillstand. Anschließend entfernte sich der Fahrer zunächst unerkannt vom Unfallort.

Polizeihubschrauber bei Fahndung im Einsatz

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der Mann kurze Zeit später angetroffen werden. Er erlitt leichte Verletzungen. Laut Polizei stand der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Hoher Sachschaden nach Unfall

Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die genaue Höhe des Flurschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Strafverfahren eingeleitet

Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die weiteren Untersuchungen führt das Polizeirevier Ladenburg.

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 09:09