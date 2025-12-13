Germersheim – Selbstjustiz nach Diebstahl: Drei Männer greifen 31-Jährigen an

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung – auch Strafverfahren wegen Diebstahls

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Germersheim zu einem gewalttätigen Übergriff vor einer Gaststätte gekommen. Drei Männer im Alter zwischen 29 und 40 Jahren sollen einen 31-jährigen Mann attackiert und verletzt haben. Hintergrund der Tat war offenbar ein zuvor begangener Diebstahl.

Angriff vor Gaststätte in der Straße „An der Hochschule“

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 02:00 Uhr vor einer Gaststätte in der Straße An der Hochschule. Die drei zum Teil alkoholisierten Tatverdächtigen schlugen und traten gemeinsam auf den 31-jährigen Mann aus Germersheim ein. Zudem setzten sie einen Gürtel als Schlagwerkzeug ein und bedrohten den Mann.

Auslöser offenbar Bargelddiebstahl

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Angegriffene zuvor Bargeld aus der Kasse der Gaststätte entwendet. Dieser Diebstahl dürfte die Männer zu der gewalttätigen Attacke veranlasst haben. Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang von einer Form der Selbstjustiz.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Der 31-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere Verletzungen und begab sich im Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Tatverdächtige kurz nach der Flucht gefasst

Die drei Angreifer entfernten sich zunächst vom Tatort, konnten jedoch kurze Zeit später in der näheren Umgebung von Polizeikräften angetroffen werden. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Auch den verletzten Mann erwartet ein Strafverfahren – gegen ihn wird wegen Diebstahls ermittelt.

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 09:53