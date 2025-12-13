Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Ich will Kekse, kein Spinat“: Was Kinder brauchen und Eltern leisten können



Netzwerkkonferenz des Netzwerkes Kindeswohl und Kindergesundheit im Landkreis Germersheim

„So viele waren wir noch nie!“, resümierte der Erste Kreisbeigeordnete und Geschäftsbereichsleiter,

Christoph Buttweiler, gleich zu Beginn der Netzwerkkonferenz im November in der Wörther Festhalle.

Rund 250 Fachkräfte aus Jugend- und Gesundheitshilfe sind der Einladung des Jugendamtes gefolgt,

um sich im Schwerpunkt mit kindlichen Bedürfnissen und den elterlichen Ressourcen zu widmen.

„Es ist unglaublich, wie viele bekannte und vor allem auch neue Gesichter heute da sind“, freute sich

auch die Kreisjugendamtsleiterin Denise Hartmann-Mohr über die Vielfalt und Vielzahl der

Teilnehmenden.

Doch noch bevor diese in die thematische Tiefe einsteigen konnten, lernten sich die Anwesenden

mittels Speed-Dating besser kennen und tauschten sich dabei über ihre ganz eigenen Zugänge zu

Ratsuchenden aus. Nebenbei sorgte das Format im weiteren Verlauf des Tages dafür, dass die neu

gefundenen Gesprächspartner ihr Gespräch auch in den Pausen und Networking-Phasen angeregt

fortsetzten.

Für den Hauptvortrag des Treffens hatte sich das Team um Netzwerkkoordinator und Moderator Mirco

Leingang die Dipl. Psychologin Jessica Kuehn-Velten aus Grevenbroich eingeladen. Als Expertin für

Eltern-Kind-Bindung verstand sie es auf kurzweilige und leicht nachvollziehbare Weise diese mitunter

fragile Balance zwischen Eltern und Kindern darzustellen und auf Chancen und Hemmnisse einzugehen.

Neben der theoretischen Einordnung am Vormittag setzte Kuehn-Velten ihren Vortrag am Nachmittag

fort und übertrug die Inhalte direkt in die Fachpraxis. Konkret ging es beispielsweise um Impulse für die

eigene Gesprächstechnik und eine positive und offene Haltung den Familien gegenüber. „Es geht

darum, die Kinder zu schützen, ohne die Eltern zu beschämen. Eine vertrauensvolle Beziehung zu den

Eltern aufzubauen, ist als ein Gelingensfaktor in der Beratung zu verstehen“, bemerkt Hartmann-Mohr.

Gegen Ende der Konferenz blickte Co-Moderator Jan Thüner zusammen mit Fachkräften aus dem

Landkreis u. a. aus Frühförderzentrum, KiTa-Sozialarbeit, Familienbüro und Beratungsstelle auf die

Niedrigschwelligkeit der Angebote und die Zugänge von Ratsuchenden.

Nach der Mittagspause sorgte Musiker Harald Laudenbach mit Trommeln und Sprech-Chören „Ich will

Kekse – kein Spinat“ für einen unterhaltsamen Wiederreinstieg ins Thema. Apropos Spinat: Den gab es

in Wörth nicht. Dafür aber Brezeln, Waffeln und Suppe – kompetent serviert von der Bistro-

Ausbildungsklasse der BBS Wörth.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 12:33