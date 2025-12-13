  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.12.2025, 13:05 Uhr

Frankenthal – Mehrere Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Achtung
Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei in Frankenthal wurde darüber informiert, dass es über den Tag verteilt am 12.12.2025 zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten kam.

Die Mitteiler gaben an, angeblich von der Polizei kontaktiert und über das Vorhandensein von Bargeld und Wertgegenständen ausgefragt worden zu sein. Die Anrufer hätten sich jeweils als Kriminalbeamte ausgegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen sind jedoch alle betrügerischen Anrufe durch die Mitteiler erkannt worden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte. – Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen ein. – Lassen Sie keinen Unbekannten in die Wohnung und machen Sie am Telefon keine Angabe zu Vermögensverhältnissen oder persönlichen Daten. – Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifel einfach auf.

– Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Polizei in Verbindung, oder wählen Sie den Notruf, wenn Sie einen solchen verdächtigen Anruf erhalten. – Klären Sie auch Angehörige über die Betrugsmasche auf.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 13:05

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heddesheim – Mercedes-Fahrer überschlägt sich im Kreisverkehr – Polizei ermittelt

    • Heddesheim – Mercedes-Fahrer überschlägt sich im Kreisverkehr – Polizei ermittelt
      Heddesheim / Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar. 39-Jähriger verliert bei stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle, flüchtet zunächst vom Unfallort – Hubschrauber im Einsatz INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der L 541 zwischen Hirschberg und Heddesheim. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Mercedes die Landesstraße aus Richtung Hirschberg kommend, ... Mehr lesen»

      • Neustadt – Illegale Fluchtfahrt durch mehrere Ortschaften: Polizei stoppt berauschten Autofahrer

    • Neustadt – Illegale Fluchtfahrt durch mehrere Ortschaften: Polizei stoppt berauschten Autofahrer
      Neustadt/Geinsheim/Freimersheim – Am späten Abend des 12. Dezember 2025 kam es in Geinsheim zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt, bei der ein 30-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel vor der Polizei flüchtete. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 21:20 Uhr nahm der Mann in Neustadt/Geinsheim einem Funkstreifenwagen die Vorfahrt. Nur durch ein starkes Abbremsen der Polizeibeamten konnte ein ... Mehr lesen»

      • Mannheim – KinderVesperkirche hatte mehr als 1.300 junge Gäste

    • Mannheim – KinderVesperkirche hatte mehr als 1.300 junge Gäste
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Jugendkirche Waldhof: Nach zwei Wochen endet die 18. Aktion gegen Kinderarmut. Nach den Weihnachtsferien beginnt wieder der ganzjährige Mittwochstisch. Kindergrundsicherung bleibt dringende Forderung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 57 Schulklassen mit insgesamt mehr als 1.300 Jungen und Mädchen hatten in den zwei Aktionswochen die 18. Mannheimer KinderVesperkirche besucht. Deren Leiterin Svenja Hauseur vom ... Mehr lesen»

      • Heidelberger Frühling Freundeskreis lädt am 19. Dezember zur Adventsmusik in die Jesuitenkirche

    • Heidelberger Frühling Freundeskreis lädt am 19. Dezember zur Adventsmusik in die Jesuitenkirche
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Alle Jahre wieder lädt der Heidelberger Frühling Freundeskreis e.V. zur Adventsmusik ein: Am Freitag, 19. Dezember um 18 Uhr ist jeder willkommen, sich in der Jesuitenkirche Heidelberg musikalisch auf Weihnachten einzustimmen. Das Programm mit vorweihnachtlich festlicher Musik gestalten das junge Blechbläserensemble „Mannheimer Blech“ der Musikhochschule Mannheim unter der Leitung von ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Novelle des Universitätsklinikagesetzes macht Weg für Klinikverbund frei

    • Mannheim – Novelle des Universitätsklinikagesetzes macht Weg für Klinikverbund frei
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Landtag Baden-Württemberg hat aktuell die Novelle des Universitätsklinikagesetz (UKG) ohne Gegenstimmen verabschiedet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Mit der Novelle des UKG ist nun auch die gesetzliche Grundlage für den Klinikverbund Heidelberg-Mannheim geschaffen“, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht und erläutert: „Die UKG-Novell konnte nur dank eines gemeinsamen Antrags der Regierungsfraktionen den parlamentarischen ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Gemeinderat beschließt Anpassung der städtischen Gebühren für Abwasser, Müll, Schmutz- und Niederschlagswassergebühr

    • Mannheim – Gemeinderat beschließt Anpassung der städtischen Gebühren für Abwasser, Müll, Schmutz- und Niederschlagswassergebühr
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Um weiterhin die Abwasserbeseitigungspflicht für die Stadt Mannheim im gewohnten Maße erfüllen zu können, gleicht der Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2026 seine Schmutz- und Niederschlagswassergebühr an. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aufgrund drastisch gestiegener Energiekosten sowie einer deutlichen Erhöhung der Lohnkosten musste die Stadtentwässerung die Gebühren anpassen. Die Schmutzwassergebühr steigt zum 01.01.2026 um ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Parkausweise für Bewohner und Großveranstaltungen auf dem Hockenheimring

    • Hockenheim – Parkausweise für Bewohner und Großveranstaltungen auf dem Hockenheimring
      Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Fachbereich Bürgerservice weist darauf hin, dass ab Montag, 15. Dezember 2025, die Bewohnerparkausweise für das Jahr 2026 ausgestellt werden. Alte Parkausweise behalten bis 31. Januar 2026 ihre Gültigkeit. Bei Großveranstaltungen auf dem Hockenheimring (insb. DTM, Dragster und OpenAir-Veranstaltungen) werden die Parkplätze in einigen Straßen für Bewohner reserviert; es erfolgt ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Rad- und Fußwegbrücke an der Gneisenaustraße heißt jetzt Da-Vinci-Brücke

    • Heidelberg – Rad- und Fußwegbrücke an der Gneisenaustraße heißt jetzt Da-Vinci-Brücke
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die neue Rad- und Fußwegbrücke zwischen der Ochsenkopfwiese im Stadtteil Bergheim und dem Luxor-Kino in der Bahnstadt hat ihren offiziellen Namen erhalten: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 11. Dezember 2025, einstimmig den Namen „Da-Vinci-Brücke“ beschlossen. Das neue Element im Heidelberger Radwegenetz wird kurz vor Weihnachten 2025 eröffnet. ... Mehr lesen»

      • Heidelberger Gemeinderat plant auf Springer-Areal gemischtes Quartier mit bis zu 300 Wohnungen

    • Heidelberger Gemeinderat plant auf Springer-Areal gemischtes Quartier mit bis zu 300 Wohnungen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2025 einstimmig dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan auf dem ehemaligen Springer-Areal in Handschuhsheim („Handschuhsheim – Quartier am Neckarkanal nördlich des Tiergartenschwimmbades“) zugestimmt. Der Aufstellungsbeschluss markiert den offiziellen Beginn des Bebauungsplanverfahrens. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Auf dem einstigen Grundstück des Wissenschaftsverlages Springer Nature soll ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Fortschreibung Klimaanpassungskonzept und Klimakompass 2.0

    • Heidelberg – Fortschreibung Klimaanpassungskonzept und Klimakompass 2.0
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Landesförderung und neue Datengrundlagen unterstützen Klimaanpassung in Heidelberg – Die Stadt Heidelberg stellt ihre Klimaanpassung strategisch und technisch neu auf: Der Gemeinderat hat am 11. Dezember 2025 mit großer Mehrheit die Fortschreibung des Klimaanpassungskonzepts beschlossen. Parallel dazu wurde im November der digitale „Klimakompass 2.0“ aktualisiert. Damit stehen der Stadtverwaltung und ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com