Eberbach – Neujahrsempfang der Stadt

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 11. Januar 2026 um 11.30 Uhr im großen Saal der Stadthalle

Zum Neujahrsempfang der Stadt Eberbach im großen Saal der Stadthalle am Sonntag, den 11. Januar 2026 um 11.30 Uhr mit anschließendem Umtrunk lädt die Stadtverwaltung alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Eberbach und der Ortsteile herzlich ein.

Im Rahmen des Empfangs werden auch Ehrungen stattfinden.

Die Stadthalle ist ab 11 Uhr geöffnet und der evangelische Kindergarten Regenbogen bietet

für die Kinder im Kindergarten- bis Grundschulalter in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek

von 11 Uhr bis 14 Uhr eine kostenlose Betreuung an.

Wir freuen uns auf viele Gäste.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025, 12:38