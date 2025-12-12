Worms – Erfolgreicher Hochschultag bei der Wormser Gründungswoche 2025

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Hochschultag im Rahmen der Wormser Gründungswoche 2025 im November war ein voller Erfolg und begeisterte mit einem facettenreichen Programm zahlreiche Teilnehmende. Die hohe Nachfrage und die vielen engagierten Gründerinnen und Gründer, sowie Gründungsinteressierten zeigten eindrucksvoll, wie lebendig das Startup-Ökosystem an der Hochschule Worms und der umliegenden Region ist. Der Mittwoch startete kreativ mit dem Workshop „Von der Idee zur Form“ unter der Leitung von Christian Hösl-Christahl im DesignLab der Hochschule Worms. Teilnehmende konnten eigene Projekte mit dem Lasercutter umsetzen – ganz ohne handwerkliche Vorkenntnisse. Anschließend boten Miniworkshops zur Business Model Canvas praktische Einblicke: Unter Anleitung von Prof. Michael Graef und Marcel Mayer (Startup-Center Hochschule Worms) lernten die Gäste, ihre Geschäftsmodelle anschaulich zu visualisieren und auf Marktfähigkeit zu prüfen. Dies ist ein wichtiger Schritt für jede erfolgreiche Gründung. Am Nachmittag vermittelte die Betriebswirtin und Coach Nina Behringer in ihrem Workshop „Deine Geschäftsidee in Zahlen denken“ wertvolles Wissen zur Erstellung realistischer Planzahlen, um finanzielle Klarheit für die Umsetzung der Geschäftsidee zu gewinnen. Den Abschluss bildete das Event „Meet & Match: Baue dein Dream-Team“. Dieses Format bot Raum zum Pitchen von Ideen, Speeddating und Networking, um passende Teammitglieder und Co-Founder zu finden.

Der studentische Gründungsclub der Hochschule mit seinen Vorständen Christopher Fernandez Ramos & Tristan Hein kümmerte sich um die Planung und Durchführung.

Die Wormser Gründungswoche wird von der Hochschule Worms, der IHK für Rheinhessen und weiteren lokalen Akteuren gemeinsam veranstaltet, die als starke Partner die erfolgreiche Umsetzung der Woche sicherstellen. Ein herzlicher Dank geht an alle Referierenden, Organisatoren und Mitwirkenden, die mit ihrem Einsatz diesen inspirierenden Tag ermöglicht haben.

Weitere Informationen zur Gründungswoche und den Sessions sind unter folgendem Link zu finden: https://www.ihk.de/rheinhessen/starthilfe/wissenswertes-und-veranstaltungen/wormser-gruendungswoche

Quelle

Fotograf / Marcel Mayer

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 09:25