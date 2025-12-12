Viernheim – 9. Jobbörse im Rhein-Neckar-Zentrum – Als Unternehmen Sichtbarkeit zeigen und Fachkräfte gewinnen – Anmeldung bis 7. Januar 2026 möglich

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, findet zum neunten Mal die Jobbörse im Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) in Viernheim statt. Die Veranstaltung bietet Unternehmen aus Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, sich mit ihrem Arbeits- und Ausbildungsplatzangebot einem breiten Publikum zu präsentieren – direkt in einem der am besten frequentierten Einkaufszentren der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Jobbörse hat sich seit ihrer Premiere im Jahr 2016 zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Region entwickelt. Im vergangenen Jahr nahmen rund 40 Aussteller teil. Organisiert wird das Format erneut in bewährter Kooperation zwischen dem Rhein-Neckar-Zentrum, der Agentur für Arbeit, dem Eigenbetrieb Neue Wege im Kreis BViernheim -ergstraße – Kommunales Jobcenter – und der städtischen Wirtschaftsförderung. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Arbeitgeber mit klassischen Stellenangeboten als auch an Betriebe, die gezielt Nachwuchskräfte gewinnen möchten. Zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr haben Unternehmen an einem einzigen Tag die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern zu knüpfen – in lockerer, niedrigschwelliger Atmosphäre.

Um die Teilnahme auch kleineren und mittleren Unternehmen zu ermöglichen, wurden die Standgebühren bewusst moderat angesetzt und richten sich nach dem gewählten Standtyp. Im Preis enthalten ist eine Grundausstattung mit Stehtisch, zwei Barhockern und Stromanschluss. Wer zusätzliches Equipment benötigt und dieses nicht selbst mitbringen kann, hat die Möglichkeit, weitere Ausstattung kostenpflichtig zu buchen.

Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz ruft die Viernheimer Betriebe dazu auf, die Gelegenheit aktiv zu nutzen:

„Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt der strukturelle Fachkräftemangel die größte Wachstumsbremse, weshalb strategische Personalgewinnung weiterhin oberste Priorität haben sollte. Wer heute beim Recruiting spart, riskiert morgen die Zukunftsfähigkeit seines Geschäftsmodells. Ich appelliere daher an alle Unternehmen: Zeigen Sie Präsenz, senden Sie ein Signal der Stabilität und sichern Sie sich die besten Talente für Ihre Zukunft.“ Die Anmeldung zur Teilnahme ist bis zum 7. Januar 2026 möglich. Das entsprechende Anmeldeformular steht online unter www.blivecom.de/jobboerse-anmeldung/ bereit.

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 09:53