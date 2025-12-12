Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute ist es so weit – die Herzen von Sammlern, Liebhabern und Uhrenfans schlagen höher. Um 13:00 Uhr startet im renommierten HENRY’s Auktionshaus die größte Uhrenauktion Deutschlands. Die Spannung liegt spürbar in der Luft, denn hier geht es nicht nur um Zeitmesser, sondern um echte Geschichten, Werte und Emotionen. Alle Infos – Henrys

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist diese Auktion etwas ganz Besonderes: Wer auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk ist, nach einem Unikat mit Charakter und Geschichte, wird hier fündig. Ob edle Armbanduhren, beeindruckende Standuhren oder feinste Präzisions- und Pendeluhren – jedes Stück steht für Handwerkskunst, Tradition und zeitlose Eleganz.

Über 600 exklusive Zeitmesser – ein Feuerwerk der Uhrmacherkunst

Selten bietet eine Auktion eine derartige Fülle an hochwertigen Marken und Modellen:

Rolex: ikonische Sportmodelle, seltene Vintage-Referenzen, edle Day-Date-Varianten

Patek Philippe: von der eleganten Ellipse bis zur begehrten Nautilus und Twenty-4

Audemars Piguet: darunter limitierte Royal Oak und Millenary Sondermodelle

Omega: seltene Chronographen wie der Seamaster „Bullhead“

Cartier, Breguet, Hublot und viele weitere renommierte Manufakturen

Exklusive Standuhren & Präzisionspendeluhren, darunter außergewöhnliche Meisterwerke wie Sattlers „Columna Temporis – Zeitsäule“

HENRY’s ist seit Jahrzehnten weit über die Region hinaus bekannt und genießt international einen exzellenten Ruf. Die heutige Auktion bietet die seltene Gelegenheit, ein echtes Sammlerstück zu ersteigern – als Geschenk für einen besonderen Menschen oder als Wertanlage für die eigene Sammlung.

Mitbieten ist vor Ort, online oder telefonisch möglich. Egal von wo – wenn um 13:00 Uhr der erste Hammer fällt, beginnt ein emotionales Auktionserlebnis, das Uhrenliebhaber nicht verpassen sollten.

Die Auktionen

Uhrenauktion Teil 1: 12. Dezember 2025, Beginn 13:00 Uhr

Uhrenauktion Teil 2: 13. Dezember 2025, Beginn 11:00 Uhr

Beide Auktionen finden wie gewohnt im Auktionshaus in Mutterstadt statt – ein Ort, der seit Jahrzehnten für Expertise, Seriosität und internationale Auffindbarkeit steht. Viele der angebotenen Zeitmesser stammen aus bedeutenden Privatsammlungen und werden erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 12:04