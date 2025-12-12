Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Landtag Baden-Württemberg hat aktuell die Novelle des Universitätsklinikagesetz (UKG) ohne Gegenstimmen verabschiedet.

„Mit der Novelle des UKG ist nun auch die gesetzliche Grundlage für den Klinikverbund Heidelberg-Mannheim geschaffen“, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht und erläutert: „Die UKG-Novell konnte nur dank eines gemeinsamen Antrags der Regierungsfraktionen den parlamentarischen Prozess so rechtzeitig durchlaufen, dass der Verbund wie von allen Seiten gewünscht zum 1. Januar 2026 starten kann. Ich danke den Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz und Manuel Hagel für diese wichtige gemeinsame Initiative. Auch Wissenschaftsministerin Petra Olschowski und ihrem Ministerium gilt mein besonderer Dank für ihren unermüdlichen Einsatz.“

Das Gesetz soll voraussichtlich bis kommende Woche veröffentlicht werden.

