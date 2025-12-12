Mannheim – Neue Allgemeinverfügung zur Afrikanischen Schweinepest (ASP): Lockerungen der Maßnahmen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die konsequenten Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) haben in den vergangenen Monaten Wirkung gezeigt: Das Seuchengeschehen im Mannheimer Stadtgebiet hat sich deutlich beruhigt. Vor diesem Hintergrund kann die Stadt Mannheim nach enger Abstimmung mit dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg zentrale Einschränkungen zurücknehmen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung tritt am heutigen 12. Dezember in Kraft.

Folgende Neuerungen gibt es:

– Die Leinenpflicht für Hunde wird deutlich gelockert. Sie gilt künftig nur noch nördlich des Neckars, da sich das Seuchengeschehen bislang ausschließlich auf diesen Bereich beschränkt.

– Die bisherigen Regelungen zum Abbrennen von Feuerwerk entfallen.

Die Änderungen bedeuten insbesondere mit Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsel, aber auch für einen großen Teil der Mannheimer Hundehalter eine deutliche Entlastung. Nach Silvester 2024/2025, als innerhalb betroffener Gebiete teilweise noch strikte Vorgaben galten, dürfen Bürger nun wieder im üblichen gesetzlichen Rahmen Feuerwerkskörper abbrennen.

Die Stadt Mannheim bittet dennoch alle Bürger und Besucher, die weiterhin geltenden Vorgaben zu beachten, um den erreichten Erfolg bei der Eindämmung der ASP nicht zu gefährden.

Die vollständige Allgemeinverfügung finden Sie hier: www.mannheim.de/oeb

Quelle Stadt mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 15:29