Mannheim-Neckarau / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Neckarauer Straße, auf Höhe der Feuerwache, ist es am heutigen Tag zu einem Flugzeugabsturz gekommen. Entgegen einer ersten offiziellen Meldung der Polizei, in der von einem Segelflugzeug die Rede war, handelt es sich nach aktuellen Erkenntnissen um ein motorisiertes Kleinflugzeug, das aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt ist.



Rund um die Absturzstelle kommt es derzeit zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Neckarauer Straße ist an der Unglücksstelle gesperrt, der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Auch der öffentliche Nahverkehr ist teilweise betroffen.

Im Einsatz befinden sich Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie die RNV. Die Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle, leisteten medizinische Versorgung und koordinieren die Verkehrsmaßnahmen.

Nach derzeit vorliegenden Informationen wurden drei Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Person soll dabei schwerer verletzt worden sein. Gesicherte Angaben zur genauen Schwere der Verletzungen liegen aktuell jedoch noch nicht vor.

Ebenso gibt es bislang keine bestätigten Informationen zur Absturzursache oder zur Höhe des entstandenen Sachschadens. Die Ermittlungen dauern an.

Sobald weitere offizielle Informationen vorliegen, wird MRN-News nachberichtet.

Erstmeldung: Mannheim – Aktuell: Segelflugzeug notgelandet – Feuerwehreinsatz in der Neckarauer Straße

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 19:28