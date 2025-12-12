  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Flugzeugabsturz
12.12.2025, 18:43 Uhr

Mannheim – NACHTRAG – Flugzeugabsturz in Neckarau Kleinflugzeug stürzt auf Neckarauer Straße

FlugzeugabsturzMannheim-Neckarau / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Neckarauer Straße, auf Höhe der Feuerwache, ist es am heutigen Tag zu einem Flugzeugabsturz gekommen. Entgegen einer ersten offiziellen Meldung der Polizei, in der von einem Segelflugzeug die Rede war, handelt es sich nach aktuellen Erkenntnissen um ein motorisiertes Kleinflugzeug, das aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt ist.

Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.
https://youtu.be/Jy5rkaGhxLw

Rund um die Absturzstelle kommt es derzeit zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Neckarauer Straße ist an der Unglücksstelle gesperrt, der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Auch der öffentliche Nahverkehr ist teilweise betroffen.

Im Einsatz befinden sich Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie die RNV. Die Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle, leisteten medizinische Versorgung und koordinieren die Verkehrsmaßnahmen.

Nach derzeit vorliegenden Informationen wurden drei Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Person soll dabei schwerer verletzt worden sein. Gesicherte Angaben zur genauen Schwere der Verletzungen liegen aktuell jedoch noch nicht vor.

Ebenso gibt es bislang keine bestätigten Informationen zur Absturzursache oder zur Höhe des entstandenen Sachschadens. Die Ermittlungen dauern an.

Sobald weitere offizielle Informationen vorliegen, wird MRN-News nachberichtet.

Quelle: MRN-News

Erstmeldung: Mannheim – Aktuell: Segelflugzeug notgelandet – Feuerwehreinsatz in der Neckarauer Straße

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 19:28

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Taskforce „Autohändler“ beendet illegale Arbeiten in Werkstatt

    • Ludwigshafen – Taskforce „Autohändler“ beendet illegale Arbeiten in Werkstatt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Taskforce „Autohändler“ hat am Mittwoch, 10. Dezember 2025, nicht zulässige Arbeiten in einer Werkstatthalle in Oppau unterbunden. Gegen 14.30 Uhr überprüften städtische Kontrolleur*innen die Räumlichkeiten, in denen ein 30-Jähriger einen Autohandel sowie eine Fahrzeugaufbereitung betreibt. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass er an mehreren Fahrzeugen Arbeiten am geöffneten Motor durchführte, ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Neue Allgemeinverfügung zur Afrikanischen Schweinepest (ASP): Lockerungen der Maßnahmen

    • Mannheim – Neue Allgemeinverfügung zur Afrikanischen Schweinepest (ASP): Lockerungen der Maßnahmen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die konsequenten Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) haben in den vergangenen Monaten Wirkung gezeigt: Das Seuchengeschehen im Mannheimer Stadtgebiet hat sich deutlich beruhigt. Vor diesem Hintergrund kann die Stadt Mannheim nach enger Abstimmung mit dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg zentrale Einschränkungen zurücknehmen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Unbekannter verkauft Messer und Kochtöpfe zu Wucherpreisen – Zeugenaufruf

    • Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochvormittag kaufte ein 77-Jähriger von einem Unbekannten Waren zu völlig überhöhten Preisen. Gegen 10:00 Uhr fuhr der Mann zu einem Supermarkt in der Steinfurter Straße, um einzukaufen. Beim Einparken stellte ein bislang unbekannter Mann sein Auto direkt neben ihm ab. Der Unbekannte stieg aus und verwickelte den 77-Jährigen in ein erstes Gespräch ... Mehr lesen»

      • Dannstadt-Schauernheim – Aufmerksamer Kassierer stellt Ladendiebin – Hinweise zu einer männlichen Person gesucht

    • Dannstadt-Schauernheim – Aufmerksamer Kassierer stellt Ladendiebin – Hinweise zu einer männlichen Person gesucht
      Dannstadt-Schauernheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (11.12.25) gegen 13:10 Uhr versuchte eine 20-Jährige zusammen mit einer bislang unbekannten männlichen Person Waren aus einem Drogeriemarkt zu stehlen. Die 20-Jährige steckte mehrere Kosmetikprodukte im Wert von ca. 500 EUR in ihre Handtasche und verließ den Drogeriemarkt während die männliche Person den Kassierer in ein Gespräch verwickelte. Beim Verlassen des ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Körperverletzung – Zeugen gesucht

    • Ludwigshafen – Körperverletzung – Zeugen gesucht
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.12.2025 gegen 22 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann von zwei unbekannten Personen überfallen. Nach seinen Angaben habe er an einem Zigarettenautomaten in der Schulstraße Zigaretten erwerben wollen. In diesem Moment sei eine dunkel gekleidete männliche Person von hinten an ihn herangetreten und habe versucht, seinen Geldbeutel zu entwenden. Der 25-Jährige habe den ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – ROADPOL – Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr vom 15.12.2025 bis zum 21.12.2025

    • Ludwigshafen – ROADPOL – Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr vom 15.12.2025 bis zum 21.12.2025
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Eine Analyse der Verkehrsunfallzahlen im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit von Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und auch insbesondere der Anzahl der ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Die Spannung steigt: Um 13:00 Uhr beginnt die große Uhrenauktion in Deutschland

    • Mutterstadt – Die Spannung steigt: Um 13:00 Uhr beginnt die große Uhrenauktion in Deutschland
      Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute ist es so weit – die Herzen von Sammlern, Liebhabern und Uhrenfans schlagen höher. Um 13:00 Uhr startet im renommierten HENRY’s Auktionshaus die größte Uhrenauktion Deutschlands. Die Spannung liegt spürbar in der Luft, denn hier geht es nicht nur um Zeitmesser, sondern um echte Geschichten, Werte und ... Mehr lesen»

      • Landau/Südliche Weinstraße – Hassposting gegen einen Kommunalpolitiker – Tatverdächtiger ermittelt

    • Landau/Südliche Weinstraße – Hassposting gegen einen Kommunalpolitiker – Tatverdächtiger ermittelt
      Landau/Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau i.d. Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am 10.11.2025 postete ein damals Unbekannter mit einem Facebook-Kommentar unter einem Post der Stadt Landau einen Aufruf zu Gewalt gegen den Bürgermeister der Stadt Landau. Durch umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und des Staatsschutzkommissariats der Kriminalpolizei Ludwigshafen konnte ein 49-Jähriger aus ... Mehr lesen»

      • Landau – Festlicher Beginn des neuen Jahres – Landrat Dietmar Seefeldt lädt ein zum Neujahrsempfang am 9. Januar in Essingen

    • Landau – Festlicher Beginn des neuen Jahres – Landrat Dietmar Seefeldt lädt ein zum Neujahrsempfang am 9. Januar in Essingen
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit stimmungsvollen Klängen, köstlichen Häppchen, edlen Tropfen und guten Gesprächen startet der Landkreis Südliche Weinstraße bei seinem traditionellen Empfang ins neue Jahr. Landrat Dietmar Seefeldt lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Funktionsträger aus dem Landkreis dazu ein, am Freitag, 9. Januar, in der Dalberghalle in Essingen gemeinsam das Jahr 2026 zu begrüßen. Beginn ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Nachtrag: 17-Jähriger greift 30-Jährigen in Mundenheim mit Messer an – Untersuchungshaft angeordnet

    • Ludwigshafen – Nachtrag: 17-Jähriger greift 30-Jährigen in Mundenheim mit Messer an – Untersuchungshaft angeordnet
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Angriff in Mundenheim: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am 09.12.2025 kam es im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim zu einem schweren Gewaltverbrechen. Ein 17-jähriger Jugendlicher soll einen 30-jährigen Mann mit einem Messer attackiert und dabei nach aktuellem Ermittlungsstand in Tötungsabsicht gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) sowie die Kriminalpolizei Ludwigshafen ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com