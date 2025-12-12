Mannheim – Nachtrag: Fahrzeugbrand an Tankstelle in Sandhofen – Flammen greifen auf Zapfsäule über

Mannheim / Sandhofen / Metropolregion Rhein-Neckar. Update: Am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand in der Frankenthaler Straße in Mannheim gemeldet. Das Auto befand sich direkt an einer Zapfsäule einer Tankstelle, als das Feuer ausbrach. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar.

Die Flammen griffen zwischenzeitlich auf die Zapfsäule über. Einsatzkräfte sicherten daraufhin den Gefahrenbereich großräumig ab, sodass die Frankenthaler Straße zeitweise gesperrt werden musste. Die Feuerwehr konnte den Brand inzwischen erfolgreich löschen.

Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Die Fahrbahn in Richtung Lampertheim wurde wieder freigegeben, dennoch kommt es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld der Tankstelle.

MRN-News wird nachberichten

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 08:41