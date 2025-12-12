Mannheim-Neckarau / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Flugzeugabsturz in der Neckarauer Straße auf Höhe der Feuerwache liegen inzwischen erste Videoaufnahmen vom Unglücksort vor. Die Aufnahmen zeigen dramatische Bilder des Flugzeugwracks sowie die umfangreichen Maßnahmen der Einsatzkräfte vor Ort. Angesichts der erheblichen Schäden am Kleinflugzeug wird deutlich, dass die Insassen großes Glück hatten, den Absturz überlebt zu haben.

Die Bergungsarbeiten dauern weiterhin an. Feuerwehr und technische Einsatzkräfte arbeiten Schritt für Schritt daran, das Wrack zu sichern und mögliche Gefahrenquellen zu beseitigen. Parallel dazu laufen umfangreiche Untersuchungen zum genauen Unfallhergang. Zu den Hintergründen des Absturzes gibt es derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Ein weiterer Schwerpunkt der laufenden Arbeiten ist die Sicherung ausgelaufener Betriebsstoffe. Diese müssen kontrolliert aufgefangen und gebunden werden, um Umwelt- und Brandgefahren auszuschließen. Auch aus diesem Grund bleibt der Bereich rund um die Absturzstelle weiterhin großräumig abgesperrt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Einsatzbereich weiterhin zu meiden. MRN-News berichtet fortlaufend, sobald neue bestätigte Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 21:06