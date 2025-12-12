Mannheim – Aktuell: Segelflugzeug notgelandet – Feuerwehreinsatz in der Neckarauer Straße

Mannheim (ots) In der Neckarauer Straße läuft aktuell ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nach ersten offiziellen Informationen ist dort ein Segelflugzeug notgelandet.

Zu Ursachen, möglichen Verletzten oder Schäden liegen derzeit noch keine weiteren Details vor. Die Neckarauer Straße ist im Unfallbereich gesperrt.



MRN News wird nachberichten sobald weitere Informationen vorliegen



UPDATE: Mannheim – NACHTRAG – Flugzeugabsturz in Neckarau Kleinflugzeug stürzt auf Neckarauer Straße

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 19:27