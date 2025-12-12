Ludwigshafen – Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen (11.12.2025) kam es um kurz nach 6 Uhr im Kreuzungsbereich der Leuschnerstraße und Anilinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Roller. Ein 66-jähriger Autofahrer übersah einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Rollerfahrer. Dieser wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 13:27