Ludwigshafen – Taskforce „Autohändler“ beendet illegale Arbeiten in Werkstatt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Taskforce „Autohändler“ hat am Mittwoch, 10. Dezember 2025, nicht zulässige Arbeiten in einer Werkstatthalle in Oppau unterbunden. Gegen 14.30 Uhr überprüften städtische Kontrolleur*innen die Räumlichkeiten, in denen ein 30-Jähriger einen Autohandel sowie eine Fahrzeugaufbereitung betreibt. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass er an mehreren Fahrzeugen Arbeiten am geöffneten Motor durchführte, für die ein Kfz-Meisterbrief erforderlich ist. Diese Qualifikation besaß der Mann jedoch nicht.

Zudem traf die Taskforce auf einen weiteren Mann, der nach Angaben des Werkstattbetreibers zum „Probearbeiten“ vor Ort war. Es stellte sich aber heraus, dass der „Mitarbeiter“ aufgrund seines derzeitigen aufenthaltsrechtlichen Status ohne Zustimmung der für ihn zuständigen Ausländerbehörde, die sich in einem anderen Bundesland befindet, keine unselbständige Arbeit aufnehmen durfte.

Die Einsatzkräfte der Taskforce versiegelten daraufhin die Werkstatthalle, um weitere unzulässige Arbeiten zu unterbinden. Gegen den Werkstattbetreiber wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die Handwerksordnung eingeleitet.

Die Taskforce „Autohändler“ war Anfang 2023 von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gebildet worden, um gewerbe-, umwelt- und straßenverkehrsrechtliche Verstöße zu ahnden, die in der Vergangenheit bei Automobilhändler*innen vermehrt aufgefallen waren.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 15:48