Ludwigshafen – Nachtrag: 17-Jähriger greift 30-Jährigen in Mundenheim mit Messer an – Untersuchungshaft angeordnet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Angriff in Mundenheim: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags

Am 09.12.2025 kam es im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim zu einem schweren Gewaltverbrechen. Ein 17-jähriger Jugendlicher soll einen 30-jährigen Mann mit einem Messer attackiert und dabei nach aktuellem Ermittlungsstand in Tötungsabsicht gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) sowie die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Durchsuchung am 11.12.2025: Messer und Mobiltelefon sichergestellt

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wurde am 11.12.2025 das Zimmer des Tatverdächtigen im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsucht. Einsatzkräfte der Polizei stellten dabei Beweismittel sicher, darunter:

ein Mobiltelefon

zwei Messer

Ob eines dieser Messer tatsächlich das Tatwerkzeug ist, wird derzeit kriminaltechnisch geprüft.

Tatverdächtiger festgenommen und in Jugendstrafanstalt gebracht

Während der Durchsuchung wurde der 17-Jährige festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug, sodass der Jugendliche anschließend in eine Jugendstrafanstalt überstellt wurde.

Ermittlungen zu Motiv und Tathergang dauern an

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei prüfen weiterhin die Hintergründe der Tat, insbesondere das Motiv und die genauen Abläufe des Messerangriffs in Mundenheim. Weitere Ergebnisse der Untersuchungen – insbesondere zur Frage, ob eines der sichergestellten Messer die Tatwaffe ist – stehen noch aus.

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 10:22