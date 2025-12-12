  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Polizeieinsatz
12.12.2025, 10:22 Uhr

Ludwigshafen – Nachtrag: 17-Jähriger greift 30-Jährigen in Mundenheim mit Messer an – Untersuchungshaft angeordnet

PolizeieinsatzLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Angriff in Mundenheim: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags

Am 09.12.2025 kam es im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim zu einem schweren Gewaltverbrechen. Ein 17-jähriger Jugendlicher soll einen 30-jährigen Mann mit einem Messer attackiert und dabei nach aktuellem Ermittlungsstand in Tötungsabsicht gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) sowie die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Durchsuchung am 11.12.2025: Messer und Mobiltelefon sichergestellt

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wurde am 11.12.2025 das Zimmer des Tatverdächtigen im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsucht. Einsatzkräfte der Polizei stellten dabei Beweismittel sicher, darunter:

ein Mobiltelefon

zwei Messer

Ob eines dieser Messer tatsächlich das Tatwerkzeug ist, wird derzeit kriminaltechnisch geprüft.

Tatverdächtiger festgenommen und in Jugendstrafanstalt gebracht

Während der Durchsuchung wurde der 17-Jährige festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug, sodass der Jugendliche anschließend in eine Jugendstrafanstalt überstellt wurde.

Ermittlungen zu Motiv und Tathergang dauern an

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei prüfen weiterhin die Hintergründe der Tat, insbesondere das Motiv und die genauen Abläufe des Messerangriffs in Mundenheim. Weitere Ergebnisse der Untersuchungen – insbesondere zur Frage, ob eines der sichergestellten Messer die Tatwaffe ist – stehen noch aus.

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 10:22

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – ROADPOL – Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr vom 15.12.2025 bis zum 21.12.2025

    • Ludwigshafen – ROADPOL – Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr vom 15.12.2025 bis zum 21.12.2025
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Eine Analyse der Verkehrsunfallzahlen im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit von Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und auch insbesondere der Anzahl der ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Die Spannung steigt: Um 13:00 Uhr beginnt die große Uhrenauktion in Deutschland

    • Mutterstadt – Die Spannung steigt: Um 13:00 Uhr beginnt die große Uhrenauktion in Deutschland
      Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute ist es so weit – die Herzen von Sammlern, Liebhabern und Uhrenfans schlagen höher. Um 13:00 Uhr startet im renommierten HENRY’s Auktionshaus die größte Uhrenauktion Deutschlands. Die Spannung liegt spürbar in der Luft, denn hier geht es nicht nur um Zeitmesser, sondern um echte Geschichten, Werte und ... Mehr lesen»

      • Landau/Südliche Weinstraße – Hassposting gegen einen Kommunalpolitiker – Tatverdächtiger ermittelt

    • Landau/Südliche Weinstraße – Hassposting gegen einen Kommunalpolitiker – Tatverdächtiger ermittelt
      Landau/Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau i.d. Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am 10.11.2025 postete ein damals Unbekannter mit einem Facebook-Kommentar unter einem Post der Stadt Landau einen Aufruf zu Gewalt gegen den Bürgermeister der Stadt Landau. Durch umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und des Staatsschutzkommissariats der Kriminalpolizei Ludwigshafen konnte ein 49-Jähriger aus ... Mehr lesen»

      • Landau – Festlicher Beginn des neuen Jahres – Landrat Dietmar Seefeldt lädt ein zum Neujahrsempfang am 9. Januar in Essingen

    • Landau – Festlicher Beginn des neuen Jahres – Landrat Dietmar Seefeldt lädt ein zum Neujahrsempfang am 9. Januar in Essingen
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit stimmungsvollen Klängen, köstlichen Häppchen, edlen Tropfen und guten Gesprächen startet der Landkreis Südliche Weinstraße bei seinem traditionellen Empfang ins neue Jahr. Landrat Dietmar Seefeldt lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Funktionsträger aus dem Landkreis dazu ein, am Freitag, 9. Januar, in der Dalberghalle in Essingen gemeinsam das Jahr 2026 zu begrüßen. Beginn ... Mehr lesen»

      • Viernheim – 9. Jobbörse im Rhein-Neckar-Zentrum – Als Unternehmen Sichtbarkeit zeigen und Fachkräfte gewinnen – Anmeldung bis 7. Januar 2026 möglich

    • Viernheim – 9. Jobbörse im Rhein-Neckar-Zentrum – Als Unternehmen Sichtbarkeit zeigen und Fachkräfte gewinnen – Anmeldung bis 7. Januar 2026 möglich
      Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, findet zum neunten Mal die Jobbörse im Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) in Viernheim statt. Die Veranstaltung bietet Unternehmen aus Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, sich mit ihrem Arbeits- und Ausbildungsplatzangebot einem breiten Publikum zu präsentieren – direkt in einem der am besten frequentierten Einkaufszentren der Metropolregion Rhein-Neckar. ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Verdacht des Betäubungsmittelhandels – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

    • Ludwigshafen – Verdacht des Betäubungsmittelhandels – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am Mittwoch (10.12.2025), gegen 16 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte am Rathausplatz einen 22-jährigen Mann. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann rund 7 Gramm Kokain in verkaufsfertigen Portionen und mehr als 600 Euro Bargeld sichergestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten ... Mehr lesen»

      • Worms – Erfolgreicher Hochschultag bei der Wormser Gründungswoche 2025

    • Worms – Erfolgreicher Hochschultag bei der Wormser Gründungswoche 2025
      Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Hochschultag im Rahmen der Wormser Gründungswoche 2025 im November war ein voller Erfolg und begeisterte mit einem facettenreichen Programm zahlreiche Teilnehmende. Die hohe Nachfrage und die vielen engagierten Gründerinnen und Gründer, sowie Gründungsinteressierten zeigten eindrucksvoll, wie lebendig das Startup-Ökosystem an der Hochschule Worms und der umliegenden Region ist. Der Mittwoch startete kreativ ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Wochenmarkt auf dem Burgplatz Öffnungszeiten Weihnachten bis Jahreswechsel

    • Sinsheim – Wochenmarkt auf dem Burgplatz Öffnungszeiten Weihnachten bis Jahreswechsel
      Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Burgplatz in Sinsheim bietet sich gleich zwei Mal in der Woche, immer mittwochs und samstags, jeweils von 7:00 bis 13:00 Uhr die Gelegenheit für einen Einkauf auf dem Wochenmarkt. Die letzten frischen Waren vor dem Weihnachtsfest können noch am 24. Dezember erworben werden. An diesem Tag steht ein kleineres Warenangebot zur ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Nachtrag: Fahrzeugbrand an Tankstelle in Sandhofen – Flammen greifen auf Zapfsäule über

    • Mannheim – Nachtrag: Fahrzeugbrand an Tankstelle in Sandhofen – Flammen greifen auf Zapfsäule über
      Mannheim / Sandhofen / Metropolregion Rhein-Neckar. Update: Am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand in der Frankenthaler Straße in Mannheim gemeldet. Das Auto befand sich direkt an einer Zapfsäule einer Tankstelle, als das Feuer ausbrach. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Ein Reel finden Sie auf unserem Instagram Kanal ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Aktuell – Brand auf Tankstellengelände in Mannheim-Sandhofen

    • Mannheim – Aktuell – Brand auf Tankstellengelände in Mannheim-Sandhofen
      Mannheim / Mannheim-Sandhofen / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf einem Tankstellengelände in Mannheim-Sandhofen in der Frankenthaler Straße ist heute, am 12.12.2025, ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, auch Polizei und Rettungskräfte befinden sich im Einsatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktuell liegen noch keine Informationen zur Brandursache oder zu Verletzten vor. MRN-News wird nachberichten.»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com