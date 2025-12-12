  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – Brennender LKW auf der A65 zwischen Haßloch und Hochdorf-Assenheim

1Hochdorf-Assenheim / Ludwigshafen (ots) Am Donnerstag, dem 11.12.2025, kam es gegen 22:10 Uhr auf der A65 zwischen der Anschlussstelle Haßloch und der Anschlussstelle Hochdorf-Assenheim zu einem Teilbrand eines Aufliegers.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet die Bremsanlage eines Aufliegers aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 36-jährige Fahrer lenkte den Sattelschlepper auf den Standstreifen und versuchte, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Trotz erster Löschversuche breitete sich das Feuer erneut aus. Die alarmierte Feuerwehr traf kurze Zeit später am Einsatzort ein und brachte den Brand unter Kontrolle. Durch lose Fahrzeugteile wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die A65 kurzzeitig gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen am Einsatzort vorbeigeleitet werden.

Für die Bergung des Sattelschleppers mittels Kran war eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen ab der Anschlussstelle Haßloch zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr erforderlich. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim die Autobahnmeisterei Ruchheim sowie die Feuerwehr Haßloch.

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Nachtrag: Fahrzeugbrand an Tankstelle in Sandhofen – Flammen greifen auf Zapfsäule über

    • Mannheim – Nachtrag: Fahrzeugbrand an Tankstelle in Sandhofen – Flammen greifen auf Zapfsäule über
      Mannheim / Sandhofen / Metropolregion Rhein-Neckar. Update: Am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand in der Frankenthaler Straße in Mannheim gemeldet. Das Auto befand sich direkt an einer Zapfsäule einer Tankstelle, als das Feuer ausbrach. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Flammen griffen zwischenzeitlich auf ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Aktuell – Brand auf Tankstellengelände in Mannheim-Sandhofen

    • Mannheim – Aktuell – Brand auf Tankstellengelände in Mannheim-Sandhofen
      Mannheim / Mannheim-Sandhofen / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf einem Tankstellengelände in Mannheim-Sandhofen in der Frankenthaler Straße ist heute, am 12.12.2025, ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, auch Polizei und Rettungskräfte befinden sich im Einsatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktuell liegen noch keine Informationen zur Brandursache oder zu Verletzten vor. MRN-News wird nachberichten.»

      • Ludwigshafen – Sicher durch den Notfall – Angebot der Notdienste an Wochenenden & Feiertagen

    • Ludwigshafen – Sicher durch den Notfall – Angebot der Notdienste an Wochenenden & Feiertagen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn der Schlüssel innen steckt, der Abfluss überläuft, die Heizung streikt oder aus der Dusche nur eiskaltes Wasser kommt – Notfälle kennen keine Geschäftszeiten. Unseriöse Notdienste nutzen solche Situationen aus und verlangen überhöhte Preise. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Verbraucher:innen, die am Wochenende oder an Feiertagen dringend einen Handwerks-Notdienst benötigen, erleben immer ... Mehr lesen»

      • Eppelheim – Öffnungszeiten im Gisela-Mierke-Bad über Weihnachtsferien und Heilige Drei Könige

    • Eppelheim – Öffnungszeiten im Gisela-Mierke-Bad über Weihnachtsferien und Heilige Drei Könige
      Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Mittwoch, den 24. Dezember 2025, bis einschließlich Donnerstag, den 1. Januar 2026, ist das Gisela-Mierke-Bad in Eppelheim geschlossen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Auch am Brückentag, Montag, den 5. Januar 2026, sowie am Feiertag Heilige Drei Könige, Dienstag, den 6. Januar 2026, bleibt das Bad geschlossen. An allen anderen Tagen ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Polizeiliche Bürgersprechstunde

    • Heppenheim – Polizeiliche Bürgersprechstunde
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Polizeidirektion Heppenheim bietet am Dienstag, 06. Januar 2026, eine polizeiliche Bürgersprechstunde in der Fußgängerzone vor dem Stadthaus an. Stephanie Hellermann- von Serkowsky, Schutzfrau vor Ort, steht Bürgern als Ansprechpartnerin in allen Sicherheits- und Ordnungsbelangen von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Öffnungszeiten der Ämter und Dienststellen über Weihnachten und Neujahr

    • Heidelberg – Öffnungszeiten der Ämter und Dienststellen über Weihnachten und Neujahr
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Ämter und Dienststellen der Stadt Heidelberg sind rund um Weihnachten, Neujahr und den Feiertag Heilige Drei Könige am Montag und Dienstag, 22. und 23. Dezember, am Montag und Dienstag, 29. und 30. Dezember 2025, am Montag, 5. Januar, sowie ab Mittwoch, 7. Januar 2026, geöffnet. Am Brückentag, Freitag, 2. ... Mehr lesen»

      • Heidelberger Schlossfestspiele feiern 2026 ihren 100. Geburtstag

    • Heidelberger Schlossfestspiele feiern 2026 ihren 100. Geburtstag
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schlossfestspiele 2026: Vorgezogener Vorverkaufsstart am 12. Dezember 2025 – Veranstaltung läuft vom 11. Juni bis 2. August 2026 im Schlosshof, Dicker Turm und Englischer Bau. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Das Theater und Orchester Heidelberg startet den Vorverkauf für die Heidelberger Schlossfestspiele 2026 dieses Jahr bereits am 12. Dezember 2025, etwa einen ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Gefährliche Körperverletzung auf dem Weihnachtsmarkt : Unbekannte Person setzt Reizgas frei

    • Frankenthal – Gefährliche Körperverletzung auf dem Weihnachtsmarkt : Unbekannte Person setzt Reizgas frei
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Weihnachtsmarkt in Frankenthal kam es am Donnerstagnachmittag, 11. Dezember 2025, zu einem Zwischenfall mit mehreren Verletzten. Gegen 15.30 Uhr meldeten Besucher Atemwegsreizungen. Die dauerhaft anwesende Fußstreife der Polizei stellte daraufhin mehrere Betroffene fest, die über Husten sowie Reizungen im Hals- und Rachenbereich klagten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zwei Personen mussten ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Mehrere hundert Parkverstöße geahndet und einige Abschleppmaßnahmen durchgeführt

    • Ludwigshafen – Mehrere hundert Parkverstöße geahndet und einige Abschleppmaßnahmen durchgeführt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. An drei Tagen in der vergangenen Woche hat die Verkehrsüberwachung des Bereichs Öffentliche Ordnung „Knöllchen“ wegen Parkverstößen im dreistelligen Bereich verteilt und zahlreiche Abschleppmaßnahmen veranlasst. Das Hauptaugenmerk dieser Schwerpunktkontrollen des ruhenden Verkehrs lag auf den Fußgängerzonen der Ludwigstraße, Amtsstraße und Bismarckstraße sowie auf den Bereichen rund um den Lutherplatz und die ... Mehr lesen»

      • Mannheim – SPD-Landtagsabgeordnete Weirauch und Fulst-Blei kritisieren Entscheidung der Landesregierung gegen die Mietpreisbremse

    • Mannheim – SPD-Landtagsabgeordnete Weirauch und Fulst-Blei kritisieren Entscheidung der Landesregierung gegen die Mietpreisbremse
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Grünen haben den Mietern in Mannheim einen Bären aufgebunden“ INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Abgeordnete Dr. Boris Weirauch macht seinem Ärger Luft: „Als Tiger gestartet, als Bettvorleger geendet. Das ist die desaströse Bilanz der Grünen, die mit Nebelkerzen versucht haben, die die Mieter in Mannheim in die Irre zu führen. Jetzt ... Mehr lesen»

