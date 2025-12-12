Ludwigshafen – Brennender LKW auf der A65 zwischen Haßloch und Hochdorf-Assenheim

Hochdorf-Assenheim / Ludwigshafen (ots) Am Donnerstag, dem 11.12.2025, kam es gegen 22:10 Uhr auf der A65 zwischen der Anschlussstelle Haßloch und der Anschlussstelle Hochdorf-Assenheim zu einem Teilbrand eines Aufliegers.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet die Bremsanlage eines Aufliegers aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 36-jährige Fahrer lenkte den Sattelschlepper auf den Standstreifen und versuchte, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Trotz erster Löschversuche breitete sich das Feuer erneut aus. Die alarmierte Feuerwehr traf kurze Zeit später am Einsatzort ein und brachte den Brand unter Kontrolle. Durch lose Fahrzeugteile wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die A65 kurzzeitig gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen am Einsatzort vorbeigeleitet werden.

Für die Bergung des Sattelschleppers mittels Kran war eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen ab der Anschlussstelle Haßloch zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr erforderlich. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim die Autobahnmeisterei Ruchheim sowie die Feuerwehr Haßloch.

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 08:48