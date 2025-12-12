Landau – Festlicher Beginn des neuen Jahres – Landrat Dietmar Seefeldt lädt ein zum Neujahrsempfang am 9. Januar in Essingen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit stimmungsvollen Klängen, köstlichen Häppchen, edlen Tropfen und guten Gesprächen startet der Landkreis Südliche Weinstraße bei seinem traditionellen Empfang ins neue Jahr. Landrat Dietmar Seefeldt lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Funktionsträger aus dem Landkreis dazu ein, am Freitag, 9. Januar, in der Dalberghalle in Essingen gemeinsam das Jahr 2026 zu begrüßen. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Seit nunmehr 35 Jahren ist das Kreisjugendorchester (KJO) der Südlichen Weinstraße der Höhepunkt beim Neujahrsempfang des Landkreises, der Neujahrsempfang gleichzeitig das wichtigste Konzert des Jahres für das KJO. „Freuen Sie sich auch dieses Jahr auf mitreißende Stücke, die die Musizierenden unter der Leitung von Jochen Schnepf zum Besten geben werden“, so Landrat Seefeldt. „Natürlich wird es bei unserem Neujahrsempfang auch wieder schöne Gelegenheiten geben, sich auszutauschen, gemeinsam zurückzublicken auf das alte und vorauszublicken auf das neue Jahr. Seien Sie herzlich eingeladen und lassen Sie uns gemeinsam darauf anstoßen!“

Neben dem Konzert des KJO steht die Neujahrsansprache von Landrat Seefeldt auf dem Programm. Im Anschluss sind alle Gäste zu einem Umtrunk mit kleinen Häppchen eingeladen. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung per E-Mail notwendig an aufdemrichtigenweg@suedliche-weinstrasse.de. Die Gäste sind gebeten zu berücksichtigen, dass beim Neujahrsemfang des Landkreises erfahrungsgemäß mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und einer angespannten Parkplatzsituation vor Ort zu rechnen ist.

Archivfoto: Björn Iversen

