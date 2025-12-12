Heppenheim – Autodiebe entwenden weißen Peugeot Boxer (HP-RN 1965)

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (11.12.) hatten es Kriminelle auf einen weißen Peugeot Boxer abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-RN 1965 war in der Gießener Straße abgestellt und wurde auf bislang nicht bekannte Weise gestohlen.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7070 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 08:50