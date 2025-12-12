Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2025 einstimmig dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan auf dem ehemaligen Springer-Areal in Handschuhsheim („Handschuhsheim – Quartier am Neckarkanal nördlich des Tiergartenschwimmbades“) zugestimmt. Der Aufstellungsbeschluss markiert den offiziellen Beginn des Bebauungsplanverfahrens.

Auf dem einstigen Grundstück des Wissenschaftsverlages Springer Nature soll ein Mischnutzungsareal mit Wohngebäuden sowie Gewerbe- und Laborflächen entstehen. Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) und die KRAUSGRUPPE haben das Areal gemeinsam gekauft. Geplant sind rund 300 Wohnungen, die sich vor allem an Studierende, Pflegekräfte, medizinisches Personal sowie Beschäftigte der Universität und des Universitätsklinikums richten sollen. Ein Teil der Wohneinheiten soll als Eigentumswohnungen realisiert werden. Außerdem wird der Baulandmanagementbeschluss Anwendung finden, der unter anderem preisgebundene und förderfähige Mietwohnungen fordert. Ergänzt wird das Wohnangebot durch eine Kindertagesstätte, die die Familienfreundlichkeit des Quartiers unterstreicht.

Neben den Wohngebäuden umfasst das Quartier nach der geplanten Erweiterung des ehemaligen Verlagsgebäudes rund 18.500 Quadratmeter Gewerbe- und Laborflächen, die insbesondere für das Universitätsklinikum und wissenschaftliche Einrichtungen vorgesehen sind.

Das Nutzungskonzept der Quartiersentwicklung sieht ein Verhältnis von etwa 60 Prozent Wohnfläche zu 40 Prozent Gewerbefläche vor. Ziel ist ein campusaffines Quartier, das die Nähe zum Neuenheimer Feld nutzt und Beschäftigten der dort ansässigen Institutionen und Unternehmen attraktive Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten bietet. Im ersten Quartal 2026 ist eine Erörterungsveranstaltung für die Öffentlichkeit vorgesehen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 21:43