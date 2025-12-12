Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum 1. Januar 2026 werden in Heidelberg die Gehwegreinigungsgebühren angepasst. Der Gemeinderat hat der neuen Gebührenkalkulation in seiner Sitzung am 11. Dezember 2025 mit großer Mehrheit zugestimmt. Hintergrund sind gestiegene Kosten bei der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg.

Die Gebühren steigen über alle Reinigungsklassen hinweg einheitlich um 8,08 Prozent. Damit erhöhen sich die Jahresgebühren pro Frontmeter wie folgt:

• Reinigungsklasse 1 (einmal wöchentlich): 6,82 Euro (bisher 6,31 Euro)

• Reinigungsklasse 3 (dreimal wöchentlich): 20,46 Euro (bisher 18,93 Euro)

• Reinigungsklasse 5 (fünfmal wöchentlich): 34,10 Euro (bisher 31,55 Euro)

• Reinigungsklasse 7 (täglich): 47,74 Euro (bisher 44,17 Euro)

Damit wird sichergestellt, dass die Gebühren die tatsächlichen Kosten der Gehwegreinigung kostendeckend abbilden. Die Anpassung betrifft alle Grundstücksanliegerinnen und -anlieger, deren Gehwege durch die Stadt gereinigt werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 21:13