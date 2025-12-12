Heidelberger Frühling Freundeskreis lädt am 19. Dezember zur Adventsmusik in die Jesuitenkirche

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Alle Jahre wieder lädt der Heidelberger Frühling Freundeskreis e.V. zur Adventsmusik ein: Am Freitag, 19. Dezember um 18 Uhr ist jeder willkommen, sich in der Jesuitenkirche Heidelberg musikalisch auf Weihnachten einzustimmen. Das Programm mit vorweihnachtlich festlicher Musik gestalten das junge Blechbläserensemble „Mannheimer Blech“ der Musikhochschule Mannheim unter der Leitung von Prof. Ehrhard Wetz und Bezirkskantor Markus Uhl. Das Publikum ist außerdem eingeladen, bei ausgewählten Adventsliedern mitzusingen.
Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Aufgrund des großen erwarteten Interesses wird ein frühes Kommen empfohlen. Im Heidelberger Frühling Freundeskreis e.V. engagieren sich über 1300 Mitglieder. Das große Netzwerk aus Privatpersonen und Unternehmen ist fest verankert in Stadtgesellschaft und Region und fördert den Heidelberger Frühling seit 2001.
Quelle: Adventsmusik des Heidelberger Frühling Freundeskreis e.V.
Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 22:08