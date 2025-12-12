Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Erweiterung der Freien Waldorfschule: Zweite Beteiligung des Bebauungsplans verabschiedet – Die im Stadtteil Wieblingen gelegene Freie Waldorfschule Heidelberg plant auf ihrem westlichen Grundstücksteil eine bauliche Weiterentwicklung, um für die bestehenden Nutzungen angemessene Räumlichkeiten anbieten zu können. Der Gemeinderat hat dem Entwurf des Bebauungsplans und dessen Veröffentlichung am 11. Dezember 2025 einstimmig zugestimmt.

Der städtebauliche Entwurf sieht ein neues Hofgebäude vor, das aus drei miteinander verbundenen Gebäudeteilen besteht. Dieser sogenannte Lernhof soll im westlichen Bereich eingeschossig und im östlichen Bereich bis zu zweigeschossig entstehen – jeweils in moderner Holzbauweise. Große, weit auskragende Dächer schaffen überdachte Außenbereiche, die vielseitig nutzbar sind. Dort können Schülerinnen und Schüler im Freien arbeiten oder sich um die Schultiere kümmern. Der Bebauungsplan bezieht sich auf eine Fläche von etwa einem halben Hektar. Darin enthalten ist ein Sondergebiet „Lernhof“ sowie eine große private Grünfläche. Zusätzlich werden unter anderem Vorgaben zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern sowie zur Neuanpflanzung von Bäumen gemacht.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie sonstigen Trägern öffentlicher Belange findet im ersten Quartal 2026 statt.

